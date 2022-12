Sans créer un environnement migratoire. Une ville du nord de la France réussit l’intégration des étrangers — ČT24 — Télévision tchèque

Sans connaissance du français, les choses sont plus difficiles pour les nouveaux arrivants. C’est aussi pourquoi deux douzaines d’étudiants, pour la plupart plus âgés, travaillent à éliminer ce handicap au centre d’aide linguistique. Ça va lentement. Et certains sont encore plus rigides que d’autres.

« C’est pourquoi nous avons divisé les élèves en deux groupes. Le premier apprend à lire et à prononcer correctement, le second a la grammaire », explique l’enseignante Jeanne. « C’est difficile parce que je travaille toute la nuit et puis je viens ici. Parfois, je m’endors, mais mes collègues me réveillent », explique Francisco.

Il est plus facile pour les représentants de la jeune génération de s’intégrer. Peut-être aussi grâce au sport, notamment au football. « C’est un bon moyen d’intégration, car notre statut social ou notre origine n’a pas d’importance sur le terrain », a déclaré le maire de Villerupt, Pierrick Spizak.

L’Etat aide aussi la ville

Le développement des villes proches de Luxembourg, où de nombreuses personnes vont travailler, est aidé par la sidérurgie. Et les immigrés aussi. Originaire d’Italie et du Portugal, aujourd’hui d’Afrique sub-saharienne. La mairie fait de son mieux pour les impliquer dans la communauté. Mais il ne pourra pas se passer de l’aide de l’Etat. Par exemple, un projet d’immeuble à appartements aide la ville.

Certains habitants, en particulier ceux nés plus tôt, se méfient souvent de juger l’intégration des immigrants. « Cette ville a beaucoup changé en vingt-huit ans depuis que j’ai déménagé », a déclaré un senior interrogé et natif de la ville.

Villerupt occupe la première place en France entière parmi les villes de plus de cinq mille habitants en nombre d’immigrés au cours des dix dernières années. Ils représentent actuellement plus de trente pour cent de la population de la ville. Et leur nombre ne cessera de croître. Surtout si cette méthode d’assimilation sans création d’un environnement migrant séparé s’avère être un succès.