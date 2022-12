La police tchèque a peut-être aidé à ouvrir une enquête sur l’achat de la villa par Babiš

Plus tôt cette année, des détectives du Centre national contre le crime organisé (NCOZ) sont arrivés à la conclusion qu’ils ne pouvaient plus travailler sur le cas de Babiš. Mais en même temps, ils transfèrent leurs trouvailles à l’étranger.

« Il n’y a pas beaucoup de pays où cette enquête peut être menée et où la police tchèque peut véhiculer ce genre d’informations. En dehors de la France, cela pourrait être Monaco », a déclaré la journaliste Pavla Holcová du site. Investigations.cz qui l’automne dernier, avec le Consortium international des journalistes d’investigation, a attiré l’attention sur le transfert de Babiš par le biais de l’asile fiscal à partir de 2009.

Il est également important qu’ils transfèrent les informations à l’étranger d’ici début février. Et c’est au cours du mois de février que la procédure publiée aujourd’hui par la Direction générale française pour lutter contre la corruption et la délinquance financière et fiscale a également démarré.