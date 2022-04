Sanctions contre la Russie, c’est ce que perd Poutine | Milena Gabanelli

Combien ça pèse en Russie ?

Selon les calculs de l’ISPI, les sanctions bloquent 12 % des importations russesqui dans la période pré-pandémique a prévalu dans son intégralité 247 milliards de dollars, et 7% de ses exportations, soit 427 milliards de dollars. de votre côté La Russie a bloqué l’approvisionnement en blé, maïs et engrais. Le plus grand impact, d’autre part, en raison du manque d’exportations et d’importations subi par les pays de l’UE, considérant également que les mêmes mesures ont été appliquées à la Biélorussie, en tant qu’État de soutien, et au Donbass, car on pensait que le les achats ont servi à financer la guerre. Les plus touchés du manque d’importations d’acier et de caoutchouc de Biélorussie et du Donbass surtout Italie et Espagnesurtout la France et l’Allemagne. Les efforts ne manquent pas pour éviter l’embargo en triangulant les pays tiers: Les données douanières, par exemple, indiquent qu’une augmentation soudaine des exportations vers l’Arménie et le Kazakhstan est en fait une marchandise interdite. En revanche, tous les autres biens, de l’alimentation à la fabrication, peuvent être exportés vers la Russie, mais l’économie de guerre a réduit la demande avec un impact mondial estimé à 30 milliards (environ 20%).