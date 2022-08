éd 28 août 2022

Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a dit aux pays européens de se préparer à un prix du gaz de 5 000 euros par millier de mètres cubes. Dimanche, sur sa chaîne Telegram, il a écrit qu’il devait corriger ses prévisions sur l’évolution des prix jusqu’à la fin de l’année.

Medvedev a pris ses remarques comme un message aux responsables gouvernementaux européens. Et il l’a terminé avec des souhaits chaleureux de « tout le meilleur ».

« En raison de l’augmentation du prix du gaz à 3 500 euros par millier de mètres cubes, j’ai été contraint de relever mes prévisions à 5 000 euros d’ici la fin de 2022. Avec mes meilleurs vœux », a écrit l’homme politique russe sur sa chaîne Telegram.

Medvedev menace les pays européens avec du gaz à 5 000 € « En raison de l’augmentation des prix du gaz à 3 500 € par millier de mètres cubes, j’ai été contraint d’augmenter le coût prévu à 5 000 € d’ici la fin de 2022. Cordialement », a écrit Medvedev sur sa chaîne Telegram. pic.twitter.com/8IHpFtB2go – SUIVANT (@nexta_tv)

Les serveurs Vie.ru rappelons que le 22 août, Dmitri Medvedev a publié un message sur sa chaîne dans lequel il prévoyait que les prix du gaz en Europe passeraient de trois à quatre mille dollars d’ici la fin de l’année. Cependant, en quelques heures, il a franchi le seuil des trois mille dollars par mille mètres cubes. Les prix ne se sont pas arrêtés là et, le 26 août, le gaz était déjà à plus de 3 400 $ par millier de mètres cubes. Aujourd’hui, Medvedev a changé encore plus sa vision des choses.

Habech : les réservoirs de gaz allemands se remplissent plus vite que prévu

Le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, a déclaré dimanche au magazine Der Spiegel que les réservoirs de stockage de gaz allemands se remplissaient plus rapidement que prévu.

L’objectif du gouvernement est que le réservoir soit rempli à 85 % d’ici octobre. Selon Habeck, l’objectif peut déjà être atteint début septembre, car selon les données du groupe européen d’opérateurs de stockage GIE aujourd’hui, ils sont déjà remplis à 82,2 %. D’ici le 1er novembre, le réservoir devrait être plein à 95%, rapporte l’agence DPA.

La Russie a récemment annoncé qu’elle suspendrait l’approvisionnement via le gazoduc Nord Stream 1 pendant trois jours fin août pour maintenance. Après cela, les livraisons devraient atteindre 33 millions de mètres cubes de gaz par jour, ce qui équivaut à environ 20 % de la capacité journalière. La Russie a déjà réduit son approvisionnement à l’Allemagne à ce montant il y a quelques semaines.

En novembre 2011, non seulement les médias allemands ont célébré l’ouverture du gazoduc Nord Stream 1. Sur la photo, la chancelière fédérale Angela Merkel, le président russe Dmitri Medvedev, le commissaire européen à l’énergie Günther Oettinger et d’autres dirigeants et entrepreneurs européens. Photo : Nord Stream 1



L’Allemagne possède la plus grande capacité de stockage de gaz naturel en Europe centrale et occidentale. Selon l’association professionnelle Ines, il peut stocker jusqu’à 256 térawattheures de gaz naturel, soit l’équivalent d’environ un quart de la consommation annuelle du pays.

Le gaz naturel liquéfié doit également être acheminé vers l’Allemagne via la France. Les deux pays ont résolu des problèmes techniques d’organisation pour faciliter les expéditions, a ajouté Der Spiegel, citant des documents du ministère de l’Economie.

