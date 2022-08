Au Sahara vers la France – Actualités

Les dunes de Pilsk sont les plus grandes, mais loin d’être les seules. Dans le sud-ouest de la France, dans le département de la Gironde, à environ 60 kilomètres au sud-ouest de Bordeaux, il y a environ 1 500 dunes de sable sur la côte atlantique, dont beaucoup ne correspondent pas à la hauteur du détenteur du record. Le nom décrit la forme – le mot « pila » vient du « pilhar » gascon, c’est-à-dire pile ou pile.

Le point culminant est maintenant à 111 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour illustrer, ce « tas de sable » est aussi haut que le plus haut bâtiment de la République tchèque, la tour AZ à Brno. Il équipera également près de deux tours d’observation de Petřín.

Vue sur l’Atlantique depuis le point le plus haut

L’ascension vers le sommet avec des directions depuis le continent est très facile par des escaliers. Ceux qui ne l’utilisent pas peuvent gravir les pentes abruptes de n’importe où. Plus c’est haut, mieux c’est. La vue magnifique sur le vaste site sablonneux, long de 2 700 mètres, à proximité de la mer et de l’embouchure du Bassin d’Arcachon est un cadeau pour tous. La grande pinède qui borde les dunes depuis la terre ferme est également agréable à l’œil. Cependant, les incendies qui ont récemment ravagé la région ont sans aucun doute changé l’impression visuelle.

La création des dunes de Pilská a été rendue possible par la grande quantité de sable qui se révèle à marée haute, ainsi que par le fort vent d’ouest, qui – grâce au niveau élevé de la mer – rien ne s’y oppose. La vitesse mesurée la plus élevée atteint ici 175 km / h.

Selon les experts, les dimensions du tas de sable composé de 60 millions de mètres cubes de sable n’ont pas changé, mais leur forme et leur position vers l’intérieur ont changé. La vitesse de « déplacement » est calculée à environ cinq mètres par an, « couvrant » ainsi environ 15 000 mètres carrés de forêt avec du sable chaque année. Les troncs secs des arbres recouverts de sable qui dépassent du côté sous le vent de la dune en sont la preuve évidente. De plus, des études ont montré que cela a commencé à se produire dès 3500 av.