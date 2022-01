Salima Mukansanga, première femme à arbitrer la Coupe d’Afrique des Nations

Rwanda Salima Rhadia Mukansanga, arbitre international FIFA, est devenue la première femme de l’histoire à diriger l’équipe arbitrale d’un match de la phase finale coupe d’afrique. L’arbitre donne l’arbitre Zimbabwe-Guinée, qui s’est terminé 2-1 et où, malgré une défaite, l’équipe guinéenne s’est qualifiée pour les huitièmes de finale.

Mukansanga fait preuve d’autorité lors d’un match marqué par des interruptions continues : il siffle 42 infractions et spectacle six cartons jaunes, surtout dans les dernières minutes après quelques discussions entre les joueurs zimbabwéens et guinéens.

Mukansanga, de 35 ans, déjà entré dans l’histoire de cette édition du tournoi le 10 janvier lorsqu’il a été nommé quatrième arbitre du match entre la Guinée et Malawi, terminé par une victoire (1-0) de l’équipe de Guinée à Bafoussam.

Les Rwandais ne sont pas les seuls arbitres de la Coupe d’Afrique des Nations, puisque le Cameroun Carine Atemzabong et le maroc Fatiha Jermoumi, en tant qu’assistant, et marocain Bouchra Karboubi devant de OÙ, complètent la présence d’une arbitre féminine.

Pionniers aux JO de Tokyo

Salima Rhadia Mukansanga est également devenue l’été dernier, lors des JO de Tokyo 2020, la première Rwandaise à arbitrer un match olympique en arbitrant. Angleterre-Chili (2-0) en phase de groupes, après avoir participé à Coupe du monde féminine en France 2019.

Son CV couvre d’autres événements internationaux tels que la Coupe de l’Algarve – un tournoi amical préparatoire à la Coupe du monde et aux Championnats d’Europe se déroulant au Portugal -, le Championnat féminin U20 Confédération Africaine de Football (CAF) 2017, cette Championnat féminin U-17 de la CAF 2018 et Coupe du monde féminine des moins de 17 ans (Uruguay, 2018).