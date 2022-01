Romans et séries de Caracol Televisión son todo un éxito en Netflix: vea cuáles son las más vistas | Entretenimiento

Al menos tres producciones de Caracol Televisión extra cada semana between las 10 más populares in Netflix Colombia. Segn la plataforma, du 17 au 23 de janvier, ‘ La reine du flux 2 ‘ fue el tercer programa de habla no inglesa más visto a nivel global, con 21.2 millions d’heures vues.

« Nos ha permitido trascender sin importar el idioma, es el caso de las canciones de la reina, está en el top ranking de Francia, de Malta, por nombrar algunas», commente Lisette Osorio, vice-présidente de Ventas Internacionales de Caracol Televisión.

Además, l’histoire de l’amour de Charly Flow et Yeimy Montoya, en sa seconde temporada, figure dans le top 10 de la série plus de vues en sus primeros 28 jours, avec un cumul de 230 millions d’heures de vues en 25 pays.

La comédienne Marcela Carvajal, quien hizo parte del elenco de ‘Pecados capitales’, se asombra al ver cómo la novela volvió a conquistar a la audiencia, 20 años después de su estreno en pantalla.

« Me ha servido para acercarme a una generación nueva, a una generación más joven y, pues, es encantador que este proyecto, que fue maravilloso, siga siendo maravilloso », afirma la artista.

Y a-t-il la formule magique ?

Lisette Osorio señala que “son historias que, a pesar del tiempo, su narrativa, su calidad, su gran nivel actoral hacen que estas producciones sigan vigentes« .