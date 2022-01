Les flamants roses sont contrôlés par les éleveurs. Certains vivent dans le zoo depuis la création de la race Olomoucká Drbna en 1978. News Company

Le zoo d’Olomouc vérifie la santé de son flamant rose. Les éleveurs doivent être très prudents car ce sont des oiseaux très vulnérables. Le groupe est toujours habité par des individus qui sont venus au zoo de Svatopopek en 1978, lorsque la captivité des flamants roses a été établie. Il est l’un des plus anciens habitants du parc.

Les zoos sont vérifiés pour les bagues, le sexe et les puces, et les jeunes enfants sont également encerclés. « Chez les oiseaux sensibles à haut risque de blessure, il faut être très prudent dans cette activité. Il est très important que tout se passe sans une seule complication. » dit le zoologiste Jan Kirner.

Le parc élève des flamants roses depuis 1978, date à laquelle dix flamants roses ont été importés d’Égypte par l’intermédiaire du célèbre Josef Vágner. À l’époque, ils habitaient la cage actuelle des kangourous rouges. Ils se sont ensuite déplacés vers les endroits sous le pavillon des singes. Le zoo agrandit progressivement son enclos et construit une nouvelle volière.

« Certains des flamants roses importés d’Egypte sont encore vivants et à près de 50 ans, ils sont parmi les plus anciens habitants du parc. Au total, 119 poussins de flamants roses ont éclos au zoo d’Olomouc. » a déclaré le porte-parole du zoo Iveta Gronska.

Jusqu’à la mi-février, les visiteurs du zoo d’Olomouc peuvent recenser les animaux du jardin. La fin d’année apporte un inventaire traditionnel. Le bulletin Zooinventura, qui contient toutes les instructions nécessaires ainsi que les questions du concours, sera …

Les flamants roses peuvent se faner s’ils ne mangent pas correctement

Le flamant rose est un oiseau relativement grand, vivant dans de grandes colonies pouvant atteindre 1 million d’individus en Europe, en France et en Espagne, et également présent en Afrique, en Asie centrale et du Sud. Ils doivent avoir suffisamment de caroténoïdes dans leur alimentation pour donner aux flamants roses leur couleur rose caractéristique. Sans ce colorant, l’oiseau se fanera. Le bec fonctionne comme un filtre. Le flamant rose y absorbe de l’eau, la mâchoire inférieure filtre la nourriture et sélectionne ainsi les parties microscopiques. Il se nourrit de plancton.

Les flamants roses construisent des nids de boue et d’argile en forme de gâteaux au bord de l’eau. Il pond un ou deux œufs à la place de ses parents. Les jeunes naissent gris avec un bec droit, qui commence à s’enrouler après la troisième semaine de vie. Ils mûrissent à 5 ans et changent de couleur la deuxième année. Les parents nourrissent les jeunes bouillies, qu’ils sécrètent des souris.