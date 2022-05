Roglič conserve son avance sur Yates et remporte pour la première fois Paris-Nice

Nice (France) – Le cycliste slovène Primož Rogli, contrairement à l’année dernière, a maintenu son avance au classement dans les phases finales et a remporté la course Paris-Nice pour la première fois. Dans la finale de 115,6 km d’aujourd’hui, le Britannique Simon Yates a été le premier à terminer sur la British Promenade dans la ville du sud de la France, perdant 29 secondes face à Rogli.

Roglič, triple vainqueur de la Vuelta, est parti après la victoire de samedi dans la huitième étape vallonnée sous le maillot jaune avec une avance de 47 secondes sur Yates. Le cycliste britannique a frappé une vingtaine de kilomètres avant de terminer dans l’ascension finale du col d’Éze et mené de plus de vingt secondes.

Cependant, Roglič a été sauvé à un moment critique par son coéquipier belge de l’équipe Jumbo-Visma, Wout van Aert, qui l’a littéralement tiré vers le haut et l’a aidé à descendre et à terminer à Nice. Yates a finalement remporté l’étape avec une avance de neuf secondes sur Roglic avec Van Aert, l’autre groupe a atteint la ligne d’arrivée avec une défaite de 1:44.

« Je ne me sentais vraiment pas très fort dans la montée. C’était raide et je n’avais pas la force. J’étais assez contrarié et j’ai essayé de souffrir jusqu’au sommet pour limiter les pertes. Heureusement, je sais que Wout avait un super journée, et c’était énorme. » C’est à moitié humain et à moitié machine. On pourrait dire que Wout peut tout faire », a déclaré Roglič.

Roglič, 32 ans, imite son compatriote et grand rival Tadeje Pogačar, qui s’est imposé aujourd’hui en Italie dans la course par étapes parallèles Tirreno-Adriatico. L’ancien sauteur à ski a frôlé le titre de champion du général à Paris-Nice l’an dernier mais dans les phases finales, après deux chutes, il est retombé à la 15e place.

Le seul représentant tchèque, Zdeněk tybar, a déclaré forfait pour cause de sinusite avant le départ de l’étape de jeudi.