Le premier supermarché de République tchèque fête ses 30 ans. Il se trouve toujours dans le domaine Březinky à Jihlava

Les canoéistes Gabriela Satková et Tereza Fišerová se dirigeront vers la finale du Championnat d’Europe de slalom aquatique après midi. La médaillée de bronze des Championnats du monde de l’an dernier, Satková, a terminé troisième des demi-finales, et la défenseure d’argent Fišerová est passée de la septième place. Mallory Franklinová d’Angleterre a remporté les demi-finales à Liptovský Mikuláš.

Satková, 20 ans, qui détient un titre européen de Prague 2020, a réussi sa course et n’a perdu que 47 centièmes de seconde au classement contre l’actuelle leader française Marjorie Delassusová.

Cet ordre a duré jusqu’à ce que le médaillé d’argent olympique Franklin arrive et donne aux autres plus de quatre secondes. Satková est satisfait de sa performance. « J’ai fait toute la course. On s’est occupé de lui, j’ai essayé de ne pas me précipiter. La demi-finale a été comme ce qu’elle devrait être », a-t-il déclaré.

L’olympienne Fišerová, qui a terminé la finale de kayak de ce Championnat d’Europe, n’a pas bien fait en demi-finale. Il a marqué une pénalité de deux secondes pour avoir touché le cinquième but, a raté la trajectoire idéale lors du saut lors de cette rencontre, puis a touché le but final. Il a perdu neuf secondes face au Franklin le plus rapide, mais s’est tout de même avancé en toute sécurité jusqu’aux dix dernières.

« Je dirais que je n’ai pas bien fait dès le premier but. En bas, je pensais que ce serait un avantage, alors j’ai essayé de rajouter un peu de vitesse, ça m’a suffi », a expliqué le concurrent. , dont il a saisi le but avec une erreur sur le dernier but. Mais il ne l’a pas gêné de la finale.

Les canoteurs, dont le médaillé d’argent olympique Lukáš Rohan, qui s’est qualifié parmi les trois représentants tchèques, se battent actuellement pour la participation finale.