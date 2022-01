Rodrigo a félicité Anitta et le chanteur a dit qu’il lui enverrait une vidéo

pop-corn de BB 22 Rodrigo Mussi et la chanteuse Anitta se complètent. L’artiste s’est dit « amoureux » de la participante, et il n’épargne pas carioca dans cette conversation ce mercredi 19.

Crédits : Reproductions / Globo TVBBB 22 : Rodrigo complimente Anitta et le chanteur dit qu’il lui enverra une vidéo

Lors d’une conversation avec Vyni et Brunna, il a déclaré: « Anitta, elle est terrible. Je vais vous dire la vérité. Le discours de Mussi a été si percutant qu’il a répondu.

« Je t’attends bébé… Gagne pour qu’on soit millionnaires ensemble », a-t-il écrit. Répondant au compte officiel du garçon sur les réseaux sociaux, il a ajouté : « Une pétition pour que je fasse partie de la vidéo familiale en tant que petite amie s’il gagne un ange. »

Je t’attends bébé… gagne pour que nous soyons millionnaires ensemble https://t.co/rcfcUxWu6m —Anita (@Anita) 19 janvier 2022

« La femme a un anglais fantastique, un espagnol fantastique, et elle est une ambassadrice de l’entreprise pour laquelle je travaille. Je ne sais pas quel âge il a [mas possui] un discours, mon ami, que vous dites, ‘qu’est-ce que c’est?’ Chapeau à lui. Vous n’aimez peut-être pas ça, vous n’aimez pas la musique, mais vous devez retirer votre chapeau », a déclaré le frère.

Le directeur commercial a déclaré qu’il écoutait les Brésiliens à la radio australienne lorsqu’il travaillait dans le pays. «Moi, en Australie, je l’ai écouté à la radio. Je n’ai jamais vu une chanson brésilienne à la radio en Australie. Tu iras en Europe, j’écouterai Anitta jouer des ballades. Je suis allé aux États-Unis, j’ai entendu Anitta [tocar] », il a parlé.

« Pour moi, je peux me tromper, [Anitta] est le plus grand artiste brésilien le plus célèbre à l’étranger. J’ai entendu dire qu’Elis Regina était, à l’époque, en France. Mais comme Anita ? Dans le monde? Je ne l’ai jamais vu de ma vie. Ce n’est pas que de la musique, vous savez, c’est un homme d’affaires », a déclaré l’incarcéré.

L’admiration de sa sœur est immense > « Pour apprendre l’anglais qu’il parle, son anglais est parfait. Son espagnol est parfait. C’est une icône internationale. »

