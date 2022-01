Le PSG bat Feignies au rythme de l’entraînement et avance en Coupe de France – 19/12/2021

Le Paris Saint-Germain a fait ses débuts dans la neuvième étape de la Coupe de France, en battant Feignies 3-0 cet après-midi (19), lors d’un match disputé au stade du Hainaut, à Valenciennes, et s’est facilement qualifié pour la prochaine étape du tournoi. . Les buts du match ont été marqués par Mbappe qui a marqué deux buts, et Icardi.

Dans la phase suivante, le PSG affrontera Thaon, qui a battu Beauvais 4-3 hier (18) à une date et une heure indéterminées. Feignies, en revanche, fait ses adieux à la concurrence.

Mbappe mène la défaite au rythme de l’entraînement

Mbappe a une fois de plus révélé pourquoi il est l’un des joyaux de l’équipe et a fait preuve de sang-froid en menant le PSG à la victoire. En plus d’ouvrir le score après avoir écopé d’un penalty et inscrit le troisième but de la rencontre, l’attaquant a fini, dribblé et fourni la passe pour un but qui ne s’est pas matérialisé car la défense adverse était bien positionnée.

Thomas a gâché certaines des occasions qu’il avait

L’équipe de France de cinquième division n’a pas eu beaucoup d’occasions de terminer le match, mais certaines des occasions qu’elles avaient ont été gâchées par Thomas Deparmentier qui n’a pas pu atteindre le but de Navas.

Feignies ne peut pas dépasser le milieu de terrain

Apparaissant techniquement bas, l’équipe de la ville de Valenciennes n’a même pas pu dépasser le centre du terrain pendant la majeure partie du match. Il a 22% de possession contre 78% des adversaires et une chance très rare de marquer contre les champions actuels du tournoi. Après avoir encaissé deux buts en première mi-temps, il est revenu en seconde mi-temps plus serré en défense, mais cela n’a servi à rien et a de nouveau été encaissé dans les 45 dernières minutes du match.

Le PSG montre l’avantage pendant 90 minutes

Le Paris Saint-Germain est dans un rythme d’entraînement et Pochettino ne voit pas la nécessité d’améliorer tout son échelon supérieur pour un match contre une équipe de cinquième division. Marquinhos, Messi, Hakimi, Rafinha, Kurzawa, Gueye, Allah, Franchi et Letellier ont tous été épargnés et c’est à Sérgio Ramos et Mbappé de prendre la tête d’une victoire qui s’est construite paisiblement en 90 minutes.

Les fans prennent d’assaut le terrain

Juste avant le coup de sifflet final, au moins deux supporters ont réussi à dribbler la sécurité et à prendre d’assaut le terrain. Alors que l’un d’eux a atteint le but d’enlacer l’idole de Mbappé, l’autre est tombé un peu tôt et a été rattrapé par la sécurité.

Chronologie

Mbappe a ouvert le score à la 15e minute de la première mi-temps grâce à un penalty. Il n’y a pas si longtemps, à la 30e minute, c’était au tour d’Icardi qui a également aggravé le score grâce à un penalty. De retour en seconde mi-temps, à la 5e minute, Mbappe, une nouvelle fois, marque.

FICHE TECHNIQUE:

Feignies 0 x 3 PSG

Raison: 9e tour – Coupe de France

Local: Stade du Hainaut, Valenciennes (FRA)

Date et l’heure: 19/12/2021 (dimanche), 17h15 (heure du Brésil)

Carte jaune: n’ai pas

carte rouge: n’ai pas

cibler: Mbappe (PSG), à la 15e minute de la première mi-temps ; Icardi (PSG), à la 30e minute de la première mi-temps ; Mbappe (PSG), à la 5e minute de la seconde mi-temps

prétexte: Mort (Jordan Fernand); Marigard, Kouadio (Romain Courtin), Diédhiou et Calderara (Mario de Souza Ferreira); Ouattara, Obino (Maxime Lemoine) et Bensaber (Kévin Meunier) ; Lachaab, De Parmentier et Sambou. Technique : Jean Antunes.

PSG : bateau; Kehrer, Sergio Ramos (Colin Dagba), Kimpembe et Diallo ; Verratti (Éduardo Michut), Paredes (Danilo Ferreira) et Ebimbe (Ismael Gharbi) ; Xavi Simons, Mbappé et Icardi. Entraîneur : Mauricio Pochettino.