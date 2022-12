Roche mystérieuse dans la campagne tchèque. Des menhirs et des rochers celtiques ont été utilisés pour expier un meurtre

Dans les temps anciens, les gens érigeaient des pierres, appelées menhirs, qui pouvaient servir de monuments funéraires ou de sanctuaires, mais pouvaient aussi aider à l’orientation du paysage ou servir à des fins astronomiques. En République tchèque, il existe des dizaines de gros rochers considérés comme préhistoriques. Cependant, la preuve à 100% fait toujours défaut. Cependant, les pierres placées dans le paysage par l’homme témoignent également de tueries anciennes.

Les pierres s’appellent des hommes en breton. Le mot « long » est hir en breton. Menhirs – la pierre généralement non travaillée est enfouie verticalement dans le sol par l’homme. De tels objets sont classés comme des mégalithes, généralement de grosses et lourdes pierres, construits par des peuples préhistoriques, principalement dans le nord-ouest de la France, en Espagne, en Angleterre ou en Corse, parfois du VIIe au Ier millénaire av. Le monument le plus célèbre de ce type est peut-être Stonehenge en Angleterre, le complexe imposant de menhirs et de cercles de pierres sur la plaine de Salisbury.

Si nous nous en tenons à la nomenclature et considérons les menhirs comme des pierres levées non travaillées, alors il y a aussi des dizaines de menhirs en République tchèque. Cependant, il n’est pas certain qu’il s’agisse d’un monument mégalithique. Bref, les archéologues n’ont trouvé aucune preuve qu’ils aient été érigés par nos ancêtres à l’époque préhistorique.

Ce qui, d’autre part, n’exclut pas la possibilité qu’il s’agisse bien d’un objet préhistorique. De plus, l’Institut des monuments nationaux protège légalement certaines de ces pierres domestiques et les répertorie généralement dans ses catalogues en tant que menhirs.

Par exemple, dans la plus grande pierre en relief de notre pays – la soi-disant Bergerqui se trouvait dans un champ entre les villages de Telce et Klobuky à Slánsko – plus tard, les défenseurs de l’environnement ont écrit : La pierre culte de grès à gros grains a probablement été fabriquée à l’époque préhistorique.

« L’homme de pierre » de Klobucky mesurait près de 3,5 mètres de haut, et une légende lui est attachée qui dit : « Chaque fois que le berger sonnait les cloches de la petite église, il faisait un pas, qui était aussi gros qu’un grain de sable. Lorsque le berger pétrifié est venu dans la petite église de Klobucky, le monde se termine. »

Cependant, les habitants semblaient ne pas vouloir gâcher leur vie en s’inquiétant de l’extinction de l’humanité, même si cela se produirait dans un avenir lointain, ajoutant ainsi à la légende : « Cependant, nous n’avons pas à craindre la fin du monde, car à chaque fois une cloche sonne en face à Kokovice, la pierre doit revenir. »

Des rumeurs, des superstitions ou des légendes adhèrent à la plupart des « menhirs » connus. Par exemple, non loin de Drahomyšl à Lounsko se dresse un rocher en forte pente de plus de deux mètres de haut appelé kako Un moine mauditou le capucin pétrifié, et en relation avec cela, une histoire est racontée à propos d’un moine du monastère des capucins de Žatec qui a séduit une fille locale et l’a persuadée de s’enfuir avec lui.

Cependant, dans un champ à un demi-kilomètre du bourg du village, le capucin fut arrêté par le précédent et condamné pour ses actes. Le moine fut pétrifié sur place. La fille amoureuse s’en est tirée encore plus mal, elle a été qualifiée de sorcière et brûlée. Et jusqu’à récemment, il y avait une tradition locale selon laquelle un agriculteur qui faisait accidentellement tomber une pierre devait s’attendre à une mauvaise récolte et à un déclin de l’économie.

La dénomination des pierres érigées est également inhabituelle. Après tout, ils ressemblaient beaucoup à des figures humaines. A Dolní Chabry à la périphérie de Prague, il y a le rocher Slouha, près de Slavětín à Lounsko, le rocher Baba, sur le versant de la colline Javorník à Šumava Sauge, Deux Frères ou Pierre de Lune.

Dans la galerie de photos ci-jointe, vous pouvez voir non seulement des pierres appelées menhirs, mais aussi des inscriptions médiévales, des pierres de réconciliation ou des « rochers » érigés par l’homme au cours du dernier millénaire.