Des écailles cornues recouvrent leur corps et protègent leurs flancs ou leur dos vulnérables. Mais ils sont aussi la raison pour laquelle les casse-noix disparaissent si rapidement de la nature – ce sont les mammifères les plus commercialisés illégalement au monde. Le zoo de Prague s’emploie également à les protéger, deux des animaux arrivant de Taïwan au printemps. Le journaliste d’Aktuálně.cz visite l’île asiatique et les coulisses de son propre zoo.

D’un envoyé spécial – Il pleut. Néanmoins, un grand nombre de personnes se dirigeaient vers le zoo de la capitale taïwanaise depuis tôt le matin. Le droit d’entrée lucratif au zoo de Taipei, qui est d’environ 50 couronnes par adulte, a attiré des groupes de lycéens, de familles et de visiteurs qui viennent quotidiennement enregistrer le comportement des pandas géants. Mais avant d’arriver à la caisse enregistreuse, ils doivent traverser une cabine téléphonique flanquée de statues de casse-noix à queue courte. Ce mammifère écailleux dont l’apparence est également inspirée par le créateur du personnage Pokémon fait partie des animaux qui vivent sur l’île à l’état sauvage. On les trouve également au Népal, en Inde ou en Chine continentale. Néanmoins, on l’appelle parfois le casse-noix de Formose, car les colonialistes portugais surnommaient Taïwan la « belle île ». Mais jusqu’à présent, beaucoup de gens ne le savent pas. Palourdes au zoo de Taiwan Taipei. | Photo : Jana Vaclavíková La Tchéquie a également une influence sur la diffusion d’informations à leur sujet. Lors de son voyage à Taïwan en 2019, le maire sortant de Prague, Zdeněk Hřib (Pirate), a demandé à envoyer des podmen à Prague. Après trois ans de préparation minutieuse, le couple Guo Bao et Run Hou Tang est arrivé au zoo de Prague ce printemps. Ils devinrent ainsi le deuxième représentant du genre à être vu en Europe. Comme les Taïwanais, les Tchèques commencent tout juste à comprendre ce qu’est le peuple Luskon. Directeur Zoo de Prague Miroslav Bobek essaie de l’obtenir depuis qu’il a vu comment différentes espèces de noix de muscade sont traitées en Afrique. « Au Cameroun, c’est un animal populaire parce qu’il est relativement proche de l’homme et inoffensif, donc il est bien chassé. Aussi, les gens les aiment », a-t-il expliqué. Par conséquent, il a profité de l’offre du maire de Prague. « Cela rend le processus plus facile pour nous, mais ce n’est pas facile », a-t-il déclaré. « Les élever vraiment dans un environnement au-delà de leur aire de répartition naturelle. » Luskouni au Zoo de Prague. | Photo: Jakub Plíhal Recette secrète Les arachides ont besoin de plusieurs conditions pour survivre. En tant qu’animaux nocturnes d’un climat subtropical, ils ont besoin d’une certaine température et humidité, qui sont fournies par les pluies artificielles de Prague. Les enclos du pavillon de la forêt indonésienne sont divisés en trois sections afin que les animaux solitaires trouvent leur paix et aient de la place pour d’éventuels ajouts. En même temps, il y a des arbres que les casse-noix savent bien grimper et des terriers où les visiteurs peuvent les regarder se blottir et dormir. Le choix du lit joue également un rôle important. « Les cochons sont très doués pour creuser, ils peuvent creuser dans du béton plus tendre et l’écraser », explique Yuli, qui dirige le département des animaux africains au zoo de Taipei. Grâce à son expérience antérieure à la station de sauvetage des pods, c’est lui qui, entre autres, a accompagné les animaux à Prague. Luskouni au Zoo de Prague. | Photo: Jakub Plíhal Mais ce qui s’est avéré être le plus gros problème dans les précédentes tentatives infructueuses de déplacer les animaux à l’étranger était leurs habitudes alimentaires de casse-noix, qui mangent plusieurs milliers de termites et de fourmis par jour. Les substituts précédemment utilisés pour les mammifères écailleux n’ont jamais complètement remplacé les aliments naturels. Les éleveurs de Taipei ont réussi à trouver une recette appropriée, qui n’a cependant été gardée secrète que maintenant, lors de la préparation d’un voyage en République tchèque. Mais même ici, il y avait presque un malentendu. « L’un des ingrédients de la recette est la levure, et nous le traduisons ainsi. Cependant, nous n’ajoutons pas que nous ne voulons pas dire pour la cuisine, mais pour l’alimentation des animaux », explique l’assistante de recherche Flora, qui est en charge de le programme de conservation de la noix de muscade, dans la salle de conférence du centre éducatif du zoo de Taipei. Flora (à gauche) et Yuli du zoo de Taipei. | Photo : Jana Vaclavíková Grâce à l’expérience du transport des animaux à Prague, qui a également pris trois ans en raison de la pandémie de coronavirus, les experts taïwanais ont pu préparer un plan détaillé sur la façon de travailler avec l’élevage de casse-noix dans les zoos. « Tout comme la levure, il y a beaucoup de petites choses. Mais avec cela, nous avons constaté que nous devons être très prudents, car beaucoup de choses peuvent mal tourner », explique Flora. La grossesse de la femelle Run Hou Tang peut être considérée comme la preuve que le transfert des animaux a réussi et qu’ils se portent bien à Prague. Si tout se passe bien, le petit casse-noix naîtra dans quelques mois. Ce sera également le premier bébé d’un animal rare jamais né en Europe. « Nous avons choisi un couple qui pouvait se reproduire, et le zoo de Prague a bien fait aussi. Ce n’est pas seulement bon, c’est extraordinaire », a évalué Yuli sur les efforts du zoo de Prague. Luskouni au Zoo de Prague. | Photo: Zoo de Prague Un enfant ne sauvera pas toute l’espèce Bien que la fécondation femelle ait été un succès, Flora souligne qu’il s’agit encore d’un petit pas vers la sauvegarde de l’espèce. « Il y a beaucoup de défis que nous devons résoudre. Ce que nous faisons n’est toujours pas suffisant pour maintenir leur population », s’inquiète-t-il, soulignant la situation en Chine voisine, où le casse-noix a quasiment disparu à cause de son habitat. les pertes, le braconnage et le commerce illégal. Il y en a entre dix et vingt mille à l’état sauvage à Taïwan. Bien que les chiffres ne soient pas si bas, Flora indique en comparaison combien de gousses possibles ont été capturées illégalement entre 2005 et 2015 – 240 000. « Taïwan est la dernière zone protégée au monde où l’on trouve cette espèce », a-t-il ajouté. C’est aussi la raison pour laquelle les éleveurs espèrent pouvoir envoyer les gousses dans d’autres pays, où eux aussi pourront prospérer à l’aide d’instructions appropriées. « Nous voulons créer une population en Europe, car si quelque chose arrive à nos pods, peut-être qu’ils nous renverront des individus d’Europe ou d’ailleurs », espère Yuli. Luskouni au Zoo de Prague. | Photo: Zoo de Prague