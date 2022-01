Retrouvé mort Jean-Jacques Savin, un aventurier français de 75 ans qui voulait traverser l’Atlantique à la rame | sport

Jean-Jacques Savin, aventurier français de 75 ans qui en 2019 avait traversé l’Atlantique dans un tonneau géant, a été retrouvé mort ce samedi dans sa cabine de navigation, qu’il avait quittée le 1er janvier depuis le sud du Portugal. pour traverser l’océan à la rame. Le corps sans vie de l’homme a été retrouvé samedi dans la cabine de son bateau, qui a été vu chaviré vendredi dernier près des Açores, alors qu’un des plongeurs a pu accéder au navire, a expliqué l’équipe à la presse française. volontaires qui l’ont aidé depuis son pays.

Ils n’avaient pas eu de ses nouvelles depuis jeudi soir, lorsque l’aventurier avait activé sa balise de détresse. Dès 2019, Savin, ancien parachutiste militaire résidant à Arès (Nouvelle-Aquitaine), avait passé quatre mois dans une embarcation en forme de tonneau de trois mètres de long et 2,10 de diamètre pour traverser l’Atlantique, propulsé par les vents et les courants. Antilles.

Le navire Jean-Jacques Savin, a chaviré dans l’Atlantique, sur cette photo prise par la marine portugaise. DOCUMENT (AFP)

A cette occasion, il a prévu de passer cent jours dans un bateau de huit mètres de long avec une station d’aviron au milieu pour retraverser l’océan. Son objectif est d’arriver à la Martinique en seulement trois mois, un défi dans lequel il veut s’imposer comme « chancelier de l’Atlantique » et « se moquer de la vieillesse », comme il l’a dit dans une interview sur le réseau France 3 avant de partir. . . Dans son dernier message sur les réseaux sociaux, Savin, qui a dû changer de trajectoire jusqu’à 900 kilomètres en raison de vents violents les premiers jours, a révélé qu’il faisait face à de fortes vagues et à de fortes forces de vent. Cela « a gaspillé mon énergie physique. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en danger ! » il a écrit plus tard.

