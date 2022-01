Dans le sondage avant l’élection présidentielle en France, Zemmour de droite – T24 – Czech Television Score

Emmanuel Macron, bien qu’il n’ait pas encore annoncé sa candidature, était mené par une marge significative dans tous les sondages précédents, gagnant 25 % dans le dernier. Au cours des dernières semaines, Le Pen et Zemmour se sont disputés le même groupe d’électeurs pour la deuxième place dans les sondages, cette fois avec 16 et 17 % des voix, respectivement. La lutte pour la deuxième place est cruciale, car seuls les deux candidats les mieux classés accèdent au second tour de l’élection présidentielle.

ric Zemmour est un journaliste politique bien connu depuis de nombreuses années et parcourt actuellement la France avec son livre. Il a suscité la colère de certains membres de la société et l’admiration des partisans d’extrême droite, avec ses déclarations controversées au détriment des femmes, des musulmans ou des minorités. Elle a déclaré pour la dernière fois dans une interview à BFM TV dimanche que les femmes avaient des salaires inférieurs parce qu’elles choisissaient des professions peu rémunérées. Dans le même entretien, il exprime également sa joie que « de plus en plus de Français accueillent ses avis, diagnostics et solutions ».

« Je choisirai mon moment, je choisirai ma date, je veux choisir la façon dont je le dis et je décide tout ça. (…) Tout (pour la candidature) est prêt. Il ne me reste plus qu’à décider », a déclaré Zemmour, qui n’a pas encore confirmé qu’il briguera le poste de chef de l’Etat jusqu’à ce qu’il se décide. Cependant, selon les médias français, cette hésitation était une stratégie délibérée, car les candidats officiels sont soumis à des règles plus strictes que Zemmour, en tant que citoyen ordinaire, n’a pas à respecter.

Silence à gauche

Les sondages pointent également vers la fragmentation de l’aile gauche, où aucun candidat n’obtient plus de 10 %, écrit LCI. Jean-Luc Mélenchon, député de gauche, est le plus réussi dans ce sondage, avec moins de 9 %. Yannick Jadot, militant écologiste et membre de longue date de l’eurodéputé vert, a remporté 7 %. La maire de Paris et candidate socialiste Anne Hidalg avait 5% dans l’enquête.

L’enquête a été réalisée par l’Ifop pour la station LCI et le quotidien Le Figaro. Début novembre, 1 358 personnes de plus de 18 ans, échantillon représentatif de la population française, ont répondu.

Zemmour est apparu de manière relativement inattendue à la deuxième place pour la première fois le 6 octobre dans une enquête Harris Interactive. Pour la deuxième fois, Le Pen a été relégué à la troisième place du sondage Ipsos Sopra Steria du 22 octobre.