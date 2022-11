Retiré à cause de l’écran, le maire a exhorté le directeur de la société de transport. Elle refuse

Écran d’information avec itinéraire de départ. Photo : DPP

Le maire par intérim de Prague Zdeněk Hřib (Pirate) a demandé aujourd’hui au directeur général de la société de transport (DPP) Petr Witowski de démissionner de ses fonctions de président du conseil d’administration et de directeur du DPP. La raison en est que l’achat d’écrans d’information, selon le maire, coûte trop cher. Hřib l’a annoncé dans un communiqué de presse. Le maire ne peut pas destituer Witowski, il est sous l’autorité du conseil de surveillance. Le propriétaire du DPP est Prague et son assemblée générale est le conseil de la capitale. Witowski a refusé de démissionner.

Le maire de Prague, Zdeněk Hřib, a demandé aujourd’hui à Petr Witowski de démissionner de ses fonctions de président du conseil et de directeur du DPP. La raison en est l’achat d’écrans avec départs de lignes de transports en commun et services connexes de la société Xanthus Servisní sans procédure d’appel d’offres à un prix presque le double du prix des écrans et services similaires achetés par une autre société municipale ROPID.

Ivo Vašíček, ancien membre du conseil de surveillance de Pirates, a également informé le conseil d’administration de cette affaire particulière de contrat DPP. Il a déclaré que si le DPP achetait la cloison selon le plan initial, il déposerait une plainte pénale. En janvier 2021, le conseil de surveillance de DPP a explicitement recommandé aux administrateurs de DPP de ne pas signer ce contrat.

« J’ai personnellement discuté de cette question avec le directeur Petr Witowski auparavant et je lui ai clairement dit qu’il existe une solution moins chère que DPP devrait utiliser. Elle a été préparée par la société municipale ICT Operators sous ma responsabilité et est basée sur des données ouvertes. Après tout , il est également utilisé par l’organisation municipale ROPID sur un écran beaucoup moins cher. Quand j’ai appris aujourd’hui à ma grande surprise que le directeur Witowski avait signé le contrat cette année malgré les avertissements répétés de plusieurs parties, y compris mon avertissement personnel, je lui ai demandé de démissionner. Une action similaire est complètement futile et donc inacceptable », a déclaré le maire Hřib.

Selon Hřib DPP, un seul écran coûte environ 290 000 couronnes par pièce, tandis que ROPID paie 150 000 couronnes par pièce pour un écran similaire, même avec des modifications logicielles. Selon Hřib, DPP a maintenant acheté 38 unités.

Selon Witowski, les panneaux d’information achetés par les sociétés de transport sont très différents quant à leur conception technique, et donc leur prix final, qui ne peut être comparé aux moniteurs ROPID. « Je rejette fondamentalement les appels des médias des politiciens pour ma démission », a-t-il répondu à la déclaration de Hřib.

Selon lui, sans connaissance détaillée des choses, personne ne devrait tirer de conclusions hâtives et au cas par cas.