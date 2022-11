L’inflation en France monte à 5,8%, l’économie étonnamment en baisse

Le taux d’inflation de la France en mai, selon des données harmonisées avec la méthodologie de calcul des pays de l’Union européenne, est passé de 5,4 à 5,8 %. Il s’agit d’un record depuis le début des années 90, lorsque le pays a commencé à suivre les statistiques sous cette forme. Dans un rapport préliminaire, l’office statistique français l’a informé aujourd’hui. Les données révisées ont également montré que l’économie française a reculé de 0,2% au premier trimestre.



Les résultats des deux statistiques sont surprenants. Les analystes s’attendent en moyenne à des gains de 5,6% pour l’inflation ajustée et de zéro pour le produit intérieur brut (PIB), selon un rapport préliminaire publié fin avril. Au dernier trimestre de l’année dernière, l’économie a progressé de 0,4% par rapport aux trois mois précédents.

Des statistiques plus mauvaises signifieront probablement une pression supplémentaire sur le président Emmanuel Macron avant les élections législatives. Leur premier tour est prévu le 12 juin.

Par rapport à avril, les prix en France ont augmenté de 0,7% d’un mois à l’autre, selon des données harmonisées, après une augmentation de 0,5% le mois précédent. Selon la méthodologie nationale, le taux d’inflation annuel a provisoirement augmenté de 4,8 à 5,2 % en mai, et la croissance mensuelle est passée de 0,4 à 0,6 %.

Empêcher une inflation élevée est l’une des priorités de la liste des choses à faire du gouvernement Macron. Il a promis une série d’autres actions pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens après les élections. Grâce à l’intervention administrative, la France a désormais un taux d’inflation inférieur à la moyenne de l’UE. Il était de 8,1% en avril, ce qui est un record. Selon Eurostat, le taux d’inflation en République tchèque est de 13,2 %.

Pour l’instant, la France est parvenue à maintenir l’inflation à des niveaux inférieurs à ceux des autres pays de l’UE, à l’exception de Malte, grâce à une aide de 25 milliards d’euros (plus de 617 milliards de CZK). Il consiste principalement en des plafonds de prix élevés introduits dans le but d’empêcher l’impact des augmentations rapides des prix de l’électricité et du gaz sur les ménages, a rapporté Reuters.