Réservoir autonettoyant, pas de piscine. Alternative au bain dans une eau saine

Depuis deux mois maintenant, les amateurs de baignade dans les eaux naturelles de Mladoboleslavsk peuvent visiter le biotope des bains de la zone cosmonautique d’Obora. Contrairement à la plupart des autres piscines naturelles, celle-ci offre au grand public la possibilité de se baigner dans une eau saine, exempte de cyanobactéries et autres bactéries nocives pour l’homme. « C’est une eau douce, qui ne contient pas non plus de produits chimiques. La baignade dans le biotope est donc recommandée pour les personnes allergiques par exemple, mais en principe c’est parfait pour tout le monde. » confirme le technologue en eau Jana Stejskalová de Stream – Eau propre.

Biotope est un réservoir d’eau autonettoyant qui fonctionne selon le principe de l’équilibre naturel. La pureté de l’eau dépend de l’activité des micro-organismes, du zooplancton, de la micro et macro végétation, qui agissent comme des filtres naturels dans l’eau. L’huître perlière est l’une des composantes les plus importantes du dépistage animalier du biotope de Kosmonos. (Daphnia Magna)qui est équipé d’environ trois mille plantes aquatiques.

« Les plantes aquatiques consomment tous les nutriments présents dans l’eau et les utilisent pour leur propre croissance. Les nutriments sont ainsi indisponibles pour les algues, ce qui empêche leur émergence,Jana Stejskalová explique que la réalisation d’un équilibre naturel entre les organismes est un processus à long terme qui dure généralement plus d’une saison de bain.

Respect des principes, journée d’assainissement et supervision de l’hygiène

Cependant, lors de l’exploitation en cours du biotope, il est très important de procéder de manière à ne pas le perturber. Entre autres, les visiteurs sont tenus de respecter plusieurs principes de base clairement énoncés. Par exemple, ils ne sont pas autorisés à manger ou à boire dans l’eau. Avant d’entrer dans l’eau, ils doivent se baigner abondamment pour ne pas introduire d’autres impuretés indésirables dans le biotope.

« Une journée d’assainissement est également organisée une fois par semaine, lors de laquelle, par exemple, les boues sont enlevées et les plantes sont soignées. De plus, toutes les deux semaines, la station de nettoyage surveille la qualité de l’eau. Par conséquent, s’il ne respecte pas les paramètres requis, la baignade sera immédiatement interdite,», a clairement déclaré l’expert en recherche sur les technologies de l’eau.

Le cosmonaute confirme la tendance

Nager dans des réservoirs d’eau autonettoyants devient de plus en plus populaire auprès du public. Parallèlement, le nombre de biotopes a également augmenté, dont plusieurs dizaines ont été créés ces quinze dernières années. Celle de Kosmonosy, dont la mise en œuvre est soutenue par la Fondation KODA AUTO, est une autre série qui confirme cette tendance.

« Par rapport aux piscines, le biotope de baignade permet non seulement d’économiser de l’eau, mais également de l’énergie, qui est principalement utilisée dans les piscines pour la circulation et la filtration de l’eau. Dans les piscines classiques, un nettoyage chimique est également souvent nécessaire, qui est assuré naturellement dans le biotope. Non seulement pour cette raison, les biotopes sont devenus de plus en plus populaires ces dernières années. » Ladislav Kučera, directeur du fonds de dotation KODA AUTO, est clair.

L’intérêt du public pour Kosmonosy en est la preuve. « La bonne nouvelle pour les visiteurs est que, contrairement à d’autres biotopes, leur nombre n’est pas limité à Kosmonos lors de sa première année d’exploitation », a ajouté Jana Stejskalová.

