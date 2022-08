« Paris est mon endroit magique. » Nosková est sorti de la pauvreté en France, maintenant il va à Cornetová

Il n’a pas obtenu de wild card pendant longtemps, bien qu’il soit une star junior avec son premier Grand Chelem derrière lui. Ce n’est qu’au tournoi à domicile de Prague que Linda Nosková a frôlé le top 100 avec sa première victoire sur le circuit WTA. Il s’habituait lentement à l’élite.

Lorsque le journal Aktuálně.cz lui a demandé en mai s’il regrettait de ne pas avoir obtenu de wild card pour un tournoi majeur comme son homologue tchèque Linda Fruhvirtová, il a été clair. Il voulait contrecarrer la participation des élites, sinon il ne se sentirait pas à sa place.

Cependant quelques mois plus tard, il était déjà proche du top 100 du classement, dans le grand chelem adulte, il serait assuré de participer à la compétition principale même sans qualification.

« Avec mon sentiment d’être dans l’élite, c’est à la limite. Ça s’ameliore. Je tourne autour de 100 depuis un certain temps maintenant, mais tout a son temps. Mais le plus important pour moi, c’est comment je joue, pas à quelle hauteur. Je suis dans le classement », a-t-il reconnu par la suite, ce qu’il a accompli mardi à Prague pour sa première victoire sur le circuit WTA.

Il est bien sûr satisfait des points, qui sont plus faciles à gagner que s’il avait disputé les éliminatoires, mais ce n’est pas l’essentiel sur lequel il se concentre. Il se concentre sur la forme actuelle.

« Si je joue mal et que je suis dans le top 100, je ne me sentirai toujours pas bien. Cette situation, quand je joue bien et que je ne suis toujours pas là, est toujours la meilleure option », a-t-il expliqué.

Même avant de partir pour Roland-Garros, où il a célébré la victoire en tant que junior de l’année il y a un an, il n’allait pas bien sur le terrain.

« Je ne pouvais pas le suivre. Le tournoi de Prague au LTK (il a été éliminé au premier tour contre Nikola Bartůňková) ne m’a pas beaucoup aidé non plus. Je n’avais pas l’impression de bien jouer. Mais cela a changé après Paris. C’est un endroit magique pour moi. il s’est amusé.

À Paris, elle a remporté les qualifications et a complètement tourmenté la championne en titre de l’US Open Emma Raducanu au premier tour.

Mais il a décidé de sauter Wimbledon parce qu’aucun point n’a été attribué pour cela et qu’il n’était pas non plus tout à fait préparé pour le terrain en gazon. Au lieu de cela, il a remporté le tournoi de Versmold, en Allemagne.

« Je vais certainement à Wimbledon l’année prochaine, aucune raison de me précipiter. Cela ne vaudra pas la peine cette année. Peut-être que je rencontrerai juste mon modèle, Serena Williams, mais peut-être que je la verrai là-bas l’année prochaine , ou maintenant en Amérique », espérait-il.

Le talent de Přerov prépare le béton américain et pour le Grand Chelem à New York. Il veut jouer de plus en plus de tournois majeurs dans la WTA maintenant.

Avant cela, cependant, le test viendra jeudi sous la forme de la Française Alizé Cornetová, qui l’attend en tant que cinquième tête de série des 16 derniers du Livesport Prague Open.

« C’est un grand nom. Elle a bien joué, c’est l’une des meilleures femmes et joueuses françaises du circuit WTA. J’attends vraiment ce match avec impatience », a ajouté Nosková.