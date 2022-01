Relais féminin à la huitième place lors de la répétition générale olympique

Antholz. Les biathlètes allemands, qui ont couru sans trois partants olympiques, ont terminé huitièmes de la dernière course de relais avant les Jeux olympiques d’hiver.

Dans l’alignement d’Anna Weidel, Franziska Hildebrand, Janina Hettich et Hanna Kebinger, le quatuor de la Coupe du monde à Antholz, en Italie, a été mené à 1:08,2 minutes des vainqueurs norvégiens après un total de 13 rondes de réserve. Les champions du monde l’ont emporté devant la Russie et la France.

Notre unité – newsletter L’Eintracht Braunschweig est votre club ? Alors commandez notre newsletter hebdomadaire gratuite ici.

La dernière course avant Pékin est au programme de la compétition dimanche. Après le relais messieurs (12h10 / ARD et Eurosport), la mass start dames (15h15) se poursuit. Lors de la course finale à la Südtirol Arena, Denise Herrmann et Vanessa Voigt seront là pour la première fois, qui, comme Vanessa Hinz et Franziska Preuss qui n’ont pas pris le départ, a toute son attention sur les Jeux Olympiques. Franziska Hildebrand, qui n’était pas nominée pour Pékin, s’est qualifiée pour le départ groupé avec une solide performance en terminant 15e de la compétition individuelle.

« Je ne veux pas dire oublier, mais ça s’estompe lentement », a déclaré la joueuse de 34 ans à propos de ses sentiments après ne pas avoir été nominée pour les Jeux olympiques à l’ARD. La veille, l’ancien champion du monde de la saison avait déclaré sur Sky : « Je veux me lever et pleurer, pour être honnête, c’est tellement doux-amer en ce moment. »

Anna Weidel, qui a été nominée pour les Jeux olympiques et a été utilisée pour la première fois comme partante dans le relais de la Coupe du monde, ne l’a pas refroidie. « En général, ce n’est pas facile mentalement en ce moment. Je suis également au courant des discussions avec Olympia. Je sais que beaucoup aimeraient qu’Hildebrand soit à ma place. J’en suis conscient, bien sûr qu’il le mérite », a déclaré le 25 -ans à ARD. « C’était difficile pour moi aussi, je n’étais pas nominé. »

© dpa-infocom, dpa:220122-99-810765/2