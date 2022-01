Les évêques français reconnaissent la responsabilité de l’Église dans les abus sexuels de centaines de milliers de victimes

Un mois après la publication du rapport de la commission Sauvé, l’assemblée des évêques de Lourdes annonce un « signal » et un « calendrier » de mesures pour lutter contre la délinquance juvénile dans l’Église.

Un mois après la publication du rapport scandaleux sur la pédophilie par la commission « Sauvé » en église dans La France, évêques catholiques gaulois, réunis à Lourdes ils proposentmouvement du corps » et un « calendrier« Actions pour éradiquer la délinquance juvénile dans les institutions catholiques » . Après le conclave, qui a commencé samedi, les prêtres réunis ont reconnu que « L’église peut être un lieu de crime grave, une grave atteinte à la vie et à l’intégrité des enfants et des adultes »

Avec de grands espoirs, surtout parmi les victimes, Les 120 évêques doivent prendre des décisions à huis clos, principalement pour répondre aux demandes des personnes concernées. Les savants, dans leur première « explication » publique, ont décidé « reconnaît la responsabilité institutionnelle de l’Église” dans les violences sexuelles subies par des milliers de victimes et la « dimension systémique » de ce crime, du moins c’est ce qu’a dit ce vendredi Président de la Conférence épiscopale des évêques de France (CEF), Éric de Moulins-Beaufort.

Le chef du diocèse a commencé son discours de clôture par la photo d’un enfant en pleurs. « Pour le garçon, la fille ou l’adolescent qui pleure, c’est ce que nous avons réfléchi, travaillé, décidé. (…) Il est trop tard, disait-on samedi, pour consoler cet enfant. Il n’est pas (trop tard) pour s’en souvenir« .

Le rapport Sauvé estime à 216 000 le nombre de personnes de plus de 18 ans qui ont été victimes de violences ou d’agressions sexuelles au cours de leurs minorités par des clercs catholiques ou religieux en France entre 1950 et 2020. Le bilan s’élève à 330 000 si des agresseurs laïcs travaillent dans l’enceinte de établissements.

Au cours du week-end, des évêques, des prêtres, des chefs d’ordres religieux et quelques fidèles ont décidé d’honorer la mémoire des victimes de pédophilie en méditant devant une photo et en organisant des prières de repentir au sanctuaire.

Scellé sur le mur de l’hémicycle où se trouve le diocèse, l’image marque la construction d’un « lieu de mémoire », décidée en mars par les évêques mais dont les modalités ne sont pas encore arrêtées. La photo a été prise par une victime et un texte sur les « abus subis » et la « souffrance » de cet enfant.

Mgr Moulins-Beaufort a rappelé la nécessité pour l’Eglise « d’avoir confiance dans les services de justice et de police de notre pays », où il a également affirmé la constitution d’un « groupe de travail », composé de « laïcs ».

« Nous comprenons que nous avons besoin d’une aide extérieure. Nous ne sommes pas formés pour être enquêteurs, procureurs ou juges d’instruction », a-t-il ajouté. Beaucoup l’ont pris comme un message au gouvernement français, après une dispute sur la primauté de la loi sur le secret des confessions.

Le débat a même impliqué le président Emmanuel Macron. Après la révélation choquante, le chef de l’Etat salue « l’esprit de responsabilité » de l’Eglise, l’escalade du conflit a pris une tournure institutionnelle qui a provoqué des appels du gouvernement aux autorités de la curie française.

Au début de son allocution, le président de la Conférence épiscopale de Moulins-Beaufort a de nouveau reconnu la « responsabilité institutionnelle de l’Eglise » pour les violences sexuelles commises au sein de l’institution. Le regard de Dieu sur nous »

Un jour après la présentation du rapport de Sauvé, Moulins-Beaufort a déclaré que le secret des aveux était « plus fort que la loi républicaine » . Des propos qui ont suscité de vives critiques de la part de l’arc politique français, certains arguant que le gouvernement était beaucoup plus fort pour dénoncer le « séparatisme islamique » que ces déclarations.

Prenant le virage attendu vers le gouvernement Macron, le discours des évêques dans le sens d’accepter l’ouverture du « mur ecclésiastique ». « Nous avons beaucoup à gagner à conclure le protocole avec les procureurs. Nous avons tout à gagner si nous faisons confiance aux services de justice et de police de notre pays. »

Indemnisation des victimes

Au-delà de la première manifestation publique ou de l’élargissement d’une enquête civile, la question demeure : qui indemnisera les victimes ? 216 000 personnes victimes de violences religieuses ou d’agressions sexuelles dans leur enfance depuis les années 1950, 330 000 si l’on intègre les personnes agressées par des laïcs travaillant dans les institutions de l’Église catholique

L’Église a prévu la constitution de certaines dotations. Donné par les évêques, les prêtres et les paroissiens, ce fonds est celui qui doit indemniser, d’ici 2022, les victimes qui le réclament. Cependant, les cotisations font face à un grand nombre de plaintes, et par conséquent, de réclamations. Ces fonds ne sont pas suffisants pour la taille de la réclamation.

C’est une préoccupation même l’archevêque Strasbourg, Monseigneur Luc Ravel, il est reconnu que « La route qui s’ouvre devant nous est terrible. La direction ecclésiastique a calculé cinq, six, huit millions d’euros, des fonds suffisants pour réparer les dégâts civils, qui pourraient désormais s’élever à « des centaines de millions d’euros ».

Moulins-Beaufort, lors de son allocution de clôture de la séance plénière, n’a pas évoqué les réparations pour les victimes. Bien que les évêques aient reconnu vendredi une « responsabilité institutionnelle » et « d’entendre justice et réparations » requises, ils attendront encore la mise en place d’un mécanisme spécial.

Le débat est contre le président français Emmanuel Macron. Le chef de l’Etat a même demandé au ministre de l’Intérieur d’accepter le président de la Conférence épiscopale française dans la polémique sur la primauté de la loi française sur les confessions secrètes.

La création d’un organe indépendant, financé par des fonds patrimoniaux et chargé d’identifier les victimes et de recueillir leurs demandes de réparation, a été évoqué à plusieurs reprises.

Le message du chef de la Conférence épiscopale est considéré comme important, bien que Plus de détails sur la résolution seront annoncés dans les prochaines heures. « Le processus du synode sera rythmé par notre session plénière en mars et par une session extraordinaire en juin », détaille le président de la Conférence épiscopale française, expliquant le processus qui vient de s’engager.

« Ce travail se poursuivra jusqu’au printemps 2023, date à laquelle se tiendra un événement synodal pour évaluer ce qui a été obtenu, changer ce qui devrait être une décision, décider de la sagesse à poursuivre », souligne Moulins-Beaufort. Plusieurs pistes ont émergé, comme « renforcer le rôle des provinces et simplifier notre structure ».