Le président Miloš Zeman ou l’ancien Premier ministre Andrej Babi ont qualifié les élections municipales actuelles de référendum sur le gouvernement Petr Fiala (ODS), tandis que les politiciens de la coalition ont déclaré, par exemple, qu’il s’agissait davantage de faire payer les mairies pour leur travail. Zeman a déclaré que les gens devraient vraiment aller aux élections afin que « les idiots ne règnent pas dans les villes », son prédécesseur à la présidence, Václav Klaus, a déclaré qu’il trouvait puérile l’opinion selon laquelle l’élection actuelle était un référendum sur le gouvernement. .-enfant.

Selon Zeman, les élections des chefs régionaux peuvent refléter l’attitude des électeurs envers le gouvernement. « Dans tous les pays, en particulier en Europe occidentale et dans les démocraties en général, les élections municipales ne sont pas seulement, mais aussi un référendum sur le gouvernement », a déclaré le président aujourd’hui. Il cite la France comme un exemple classique, mais prévient qu’il n’y a pas que là-bas. L’ancien Premier ministre Andrej Babi, qui a longtemps critiqué le gouvernement Fial, s’est exprimé dans le même sens.

Le président de l’ANO a rappelé qu’il s’agissait de la première élection après les élections législatives, dont est issue l’actuelle coalition de cinq gouvernements. De cette façon, selon lui, le public peut en même temps rendre des comptes au cabinet actuel et montrer ce qui le dérange, qui selon Babi est le problème des prix élevés de l’énergie. « Nous, en tant que mouvement ANO, exhortons les citoyens à exprimer leurs opinions sur la fonction du gouvernement et de la coalition des cinq », a-t-il ajouté.

Palach s’est suicidé, pas suicidé, dit son curé Jakub Trojan Daniel Kaiser 10 septembre 2022 LIVRE CHANGEMENTS DE VIE







Marian Jurečka, ministre du Travail et des Affaires sociales et présidente du KDU-ČSL, n’était pas d’accord avec l’opinion de Zeman et Babi. « Cette année, nous tenons pour responsables ceux qui dirigent nos villes et villages », a déclaré Jurečka à Rokytnica u Přerova, où lui et sa femme ont voté aux élections municipales locales dans la soirée. Du point de vue du KDU-ČSL, Jurečka considérerait une nouvelle victoire aux élections municipales et sénatoriales comme un succès électoral.

« (Les élections municipales) sont un référendum sur la manière dont nos villes seront gérées. Chaque élection est un référendum à sa manière, mais elle doit être un référendum sur ce qu’elle est. Les élections législatives et parlementaires sont des référendums sur le gouvernement, c’est vrai. Mais c’était l’année dernière », a déclaré Jurečka.

« Vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Les gens s’égarent. J’ai un lynchage d’un activiste trans. » Ondrej Stindl 23 septembre 2022 AGRESSION DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX







Enfantin, mettant Klaus en opposition

Selon Jurečka, le KDU-ČSL a maintenu ses victoires aux élections municipales de 2018 et aux élections sénatoriales de 2016 lors de ces élections. victoire », a déclaré Jurečka. Il a rappelé que KDU-ČSL a maintenu son mandat au sénat des sept districts.

Le Premier ministre Petr Fiala (ODS) a déclaré qu’il était important que le gouvernement maintienne sa position et crée des coalitions dans les villes et les municipalités sur les plans du gouvernement. Selon la présidente de TOP 09 et de la Chambre des députés, Markéta Pekarová Adamová, l’élection municipale n’était pas un référendum sur le gouvernement, comme l’ont affirmé les chefs du mouvement d’opposition Babiš et le président Zeman, mais un choix entre populisme et compétence.

L’ancien président Václav Klaus a déclaré qu’il espérait que les élections municipales apporteraient un changement radical à Prague. Il considère que l’opinion selon laquelle l’élection actuelle est un référendum contre le gouvernement est puérile. Cependant, dans le même temps, il a qualifié de déraisonnable le comportement du gouvernement qui, selon lui, pensait que cette élection ne les concernait pas. L’ancien président estime qu’en raison du grand nombre d’entités aux noms « opaques », les deux parties interpréteront le résultat comme leur victoire.

« Nous n’attaquerons pas l’Ukraine à moins qu’elle ne franchisse la ligne. L’OTAN est un cancer » Daniel Kaiser 9 septembre 2022 ENTRETIEN AVEC KARGANOV







Jurečka espère que le taux de participation de cette année sera similaire à celui des élections précédentes. Selon Jurečka, les électeurs devraient se rendre aux urnes pour évaluer le travail antérieur des personnes qui ont dirigé les villes et les municipalités de cette manière. « En même temps, ils peuvent décider comment leur municipalité et leur ville se développeront dans les années à venir », a déclaré Jurečka, qui a voté aujourd’hui pour le candidat KDU-ČSL à Rokytnica. « Je suis très heureux de choisir ma femme plutôt que ce candidat », a-t-il déclaré.