Paris St. Footballeur Germain a battu Lille au deuxième tour de la ligue française sur son terrain 7:1. L’attaquant de 23 ans Kylian Mbappé a réussi un triplé et a égalé le record de Ligue 1 vieux de 30 ans avec un but huit secondes après le début du match.

Paris St. Footballeur Germain a battu Lille au deuxième tour de la ligue française sur son terrain 7:1. L’attaquant de 23 ans Kylian Mbappé a réussi un triplé et a égalé le record de Ligue 1 vieux de 30 ans avec un but huit secondes après le début du match.

L’international français a ouvert le score après la passe de Messi alors qu’il lobait Jardim. Le temps tout aussi court pour marquer le premier but d’un match de championnat de France a suffi à l’attaquant de Caen Michel Rio en 1992.

Un deuxième but a été ajouté à la 27e minute par le capitaine argentin Messi depuis le bord de la surface après un beau tacle de Mendes. Le juge a sauvé le troisième but de Lille d’un tir vif du coin de la petite surface de but, et le Brésilien Neymar a scellé quatre buts en première période d’un point de vue parisien une minute avant la mi-temps avec une demi-volée à droite. Publier.

Le même joueur a également pris les devants à la 52e minute avec un clapping sur le contre-mouvement du gardien Jardim. Deux minutes plus tard, la première et dernière réplique de Lille est intervenue lorsque Bamba, du côté local, a trouvé le ballon dans le dos de Donnarumma depuis une petite zone pour la deuxième fois après avoir envoyé son premier tir sur le poteau. Kylian Mbappé a ajouté son deuxième du match à la 66e minute lorsqu’il a dépassé Jardim au premier poteau depuis la gauche. Il a réussi un triplé trois minutes avant la fin du temps réglementaire.

Après trois tours, les Parisiens sont la seule équipe à 100% et mènent le classement avec un score impressionnant de 17:3. Ils ont marqué au moins cinq buts dans tous les matches. Le Brésilien Neymar, qui compte cinq buts et six passes décisives, a joué un rôle important à cet égard.

Ligue française de football – Tour 3 : Strasbourg – Reims 1:1 (45.+3 Djiku – 84. Balogun), Angers – Brest 1:3 (70. Bufal – 10. et 38. Le Douaron, 65. Dari), Clermont – Nice 1:0 (6 .Chaui), Montpellier – Auxerre 1:2 (39. Sakho – 71. Da Costa, 73. Autret z pen.), Toulouse – Lorient 2:2 (31. Ratao, 64. Dallinga – 2. Lauriente, 80. Koné de la plume.), Rennes – Ajaccio 2:1 (18. Terrier, 62. Théâtre – 57. El Idrissy), Lille – Paris St. Germain 1:7 (54. Bamba – 1., 66. et 87. Mbappé, 44. et 52. Neymar, 27. Messi, 39. Hakimi).