Alors que les médias occidentaux vivent des visites des présidents ukrainiens aux États-Unis et consacrent souvent les positions les plus importantes de leurs sites Web à des sujets et à un grand nombre d’articles, les médias russes gardent une distance visible. Il faut même chercher un instant dans certains d’entre eux pour même trouver une mention de l’événement.

Si les articles russes ne se contentent pas de rapporter que les deux présidents se sont rencontrés de l’autre côté de l’océan, ils minimisent également l’événement, signalent des erreurs ou citent des personnalités qui ont parlé négativement de la visite.

Un exemple pourrait être un article sur le site Web de RIA Novosti, qui fait référence à à l’ambassadeur de Russie aux États-Unis. Il a déclaré que les événements actuels dans son pays hôte montraient que ni Volodymyr Zelenskyi ni les dirigeants américains ne voulaient la paix et n’y étaient pas prêts.

Le politologue russe Vladimir Kornilov a réussi à écrire un commentaire pour un site d’information, qualifiant le président ukrainien de comédien le plus cher du monde. Il utilise la connexion en raison d’un autre ensemble d’aide militaire que les États-Unis ont promis à l’Ukraine et du système de défense aérienne Patriot que le pays d’Europe de l’Est est sur le point de recevoir.

« Avant même que l’avion du président ukrainien Volodymyr Zelensky n’atterrisse aux États-Unis, la presse occidentale a largement fait la promotion de son voyage de Noël inattendu et n’a épargné ni épithètes ni exagérations », a-t-il déclaré dans un communiqué. commentaire Kornilov.

« Le plus surprenant est que presque tous les reportages des médias américains et britanniques insistent sur le risque élevé de ce voyage. Littéralement la veille, l’équipe de Zelensky a informé de son voyage « au front », mais il n’était pas accompagné de tels risques », a ajouté le politologue avec amertume.

Dans ses motifs, Kornilov a également nié avoir comparé Zelensky à l’ancien Premier ministre britannique Winston Churchill, qui avait effectué un voyage similaire en 1941, quelques jours après l’attaque japonaise sur Pearl Harbor. Il a ensuite averti que tous les politiciens ne sont pas enclins à soutenir indéfiniment l’Ukraine et que la composition du Congrès américain changera bientôt.

Le président de l’Ukraine se rend aux États-Unis Pour la première fois depuis le début de l’agression russe, le président ukrainien voyage hors de son pays natal. Le résultat de ses entretiens à Washington sera probablement la promesse d’une nouvelle assistance militaire, y compris le système d’armes de défense aérienne Patriot.

Cependant, les commentaires ont particulièrement mis l’accent sur l’aspect financier de l’ensemble de la relation américano-ukrainienne. Selon Kornilov, toute la logique des demandes et des désirs de l’Ukraine doit consister en le mot « plus », et il affirme qu’une partie de l’argent reçu n’a été utilisée que pour payer les voyages d’Olena Zelenska, l’épouse du président ukrainien, dans des pays chers boutiques. à Paris.

Des informations selon lesquelles la première dame ukrainienne aurait laissé jusqu’à 40 000 dollars dans un magasin lors de sa récente visite en France ont fait surface principalement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le texte de sites de désinformation. Pour vérifier les informations adressé par exemple, le site Web Newsweek, dont les origines sont très obscures et ne sont pas fiables.

Une insulte à toute la visite de Zelensky dédié par exemple, le quotidien national Izvestiya, l’un des magazines les plus anciens et les plus populaires de Russie. Les médias ont attiré l’attention, par exemple, sur l’argument du président Biden, qualifiant Zelensky de Belensky, ou sur le moment où le président américain semblait appeler les Iraniens, pas les Ukrainiens.

Tucker Carlson : Zelensky s’est présenté à DC en ressemblant à un directeur de club de strip-tease et en demandant de l’argent. Notre classe dirigeante vieillissante lui rapportera des milliards grâce à notre économie en ruine pic.twitter.com/aIvgiQvkJ0 – Benny Johnson (@bennyjohnson) 22 décembre 2022

Mais le journal Izvestiya l’a aussi pris comme un remerciement expression Tucker Carlson, animateur de Fox News, qui a déclaré que Zelenskyj était venu à la Maison Blanche déguisé en propriétaire de club de strip-tease. l’Amérique qui rhétorique Longtemps pro-russe, il a également déclaré que la visite du président ukrainien visait uniquement à drainer l’argent de l’économie américaine, et non à renforcer la stabilité mondiale.