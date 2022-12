À la Coupe du monde au Qatar, le plus de buts marqués dans l’histoire du championnat | Des nouvelles

La Coupe du Monde de la FIFA au Qatar a battu le record absolu du nombre de buts marqués en un seul championnat. Les spectateurs ont vu 172 buts en 64 matches, un de plus que lors des tournois France 1998 et Brésil 2014. En moyenne, 2,69 buts ont été marqués par match. Les fans ont marqué plus de buts en cinq tirs au but.

La France a le plus contribué au record. Le nouveau vice-champion du monde, qui a perdu contre l’Argentine lors d’une finale palpitante dimanche, a marqué 16 buts en sept matchs lors du tournoi. La moitié d’entre eux ont été marqués par le meilleur buteur du championnat, l’attaquant Kylian Mbappé. L’Argentine victorieuse a marqué quinze fois.

Le Qatar a la moyenne de buts par match la plus élevée depuis l’introduction du modèle à 32 participants en 1998. La dernière fois qu’une moyenne de buts par match plus élevée a été atteinte, c’était il y a 28 ans aux États-Unis, qui comptaient 24 équipes.

Le championnat du monde a été disputé sous différents formats tout au long de son histoire de près d’un siècle. Les spectateurs ont vu le plus de buts par match en 1954 en Suisse, où une moyenne d’un peu plus de cinq buts ont été marqués par match. En 26 duels là-bas, les artilleurs ont enregistré 140 coups précis.

Le championnat précédent a également battu le record du nombre de tirs au but. Cinq matches ont dû être décidés par des tirs au but dans la phase éliminatoire, le plus grand nombre de l’histoire du championnat.

Aperçu des buts en Coupe du monde :

An pays hôte Nombre de buts Moyenne par match 1930 Uruguay 70 3,89 1934 Italie 70 4.12 1938 France 84 4,67 1950 Brésil 88 4 1954 Suisse 140 5.38 1958 Suède 126 3.6 1962 Chili 89 2,78 1966 Anglais 89 2,78 1970 Mexique 95 2,97 1974 Allemand 97 2,55 1978 Argentine 102 2,68 1982 Espagnol 146 2,81 1986 Mexique 132 2.54 1990 Italie 115 2.21 1994 les états-unis d’Amérique 141 2.71 1998 France 171 2,67 2002 japonais et coréen 161 2.52 2006 Allemand 147 2.3 2010 POT 145 2.27 2014 Brésil 171 2,67 2018 Russie 169 2,64 2022 Catarrhe 172 2,69

La Coupe du Monde de la FIFA au Qatar s’est accompagnée de polémiques ainsi que d’une bonne organisation

La Coupe du monde au Qatar, qui a suscité dès le début des critiques sur des soupçons de corruption et de respect des droits de l’homme, s’est terminée dimanche par une finale dramatique. Dans le même temps, avec une bonne organisation, le pays hôte, selon les médias, lève les doutes quant à sa capacité organisationnelle à gérer un événement sportif de cette ampleur.

L’Argentine a battu la France 4-2 aux tirs au but dans une finale palpitante dominée par deux joueurs vedettes, le Français Kylian Mbappé et l’Argentin Lionel Messi. Ils ont tous deux joué au football de club pour Paris St. Louis. Germain appartient à l’État du Qatar, qui, au cours des dernières décennies, a amassé d’énormes richesses grâce aux ventes de gaz naturel. Près de 89 000 spectateurs à Lusail ont regardé le spectacle de football dans l’un des nombreux stades spécialement construits pour l’événement à seulement trois millions de personnes.

L’agence de presse d’État QNA a rapporté dimanche que 1,4 million de personnes se sont rendues au Qatar pendant les championnats. C’était plus que les estimations d’avant le tournoi et une augmentation significative par rapport au million de visiteurs que les organisateurs avaient signalé deux jours plus tôt. L’infrastructure et l’organisation du tournoi, dont le coût est estimé à 300 milliards de dollars (6,8 billions de couronnes), ont été largement saluées.

D’un autre côté, le tournoi suscitait déjà la controverse bien avant son lancement en novembre. Le Qatar a remporté le tournoi en 2010, et le résultat a été immédiatement critiqué – entre autres, parce que le tournoi a été déplacé de l’été à l’alternance de novembre et décembre pour la première fois en raison des températures élevées. Dans le même temps, des accusations de corruption électorale ont rapidement fait surface. Les preuves qui auraient conduit au retrait de l’organisation n’ont pas été trouvées. Les critiques ont également souligné le traitement réservé par le Qatar aux travailleurs étrangers, l’interdiction de l’homosexualité et la restriction des libertés politiques.

En mai, un groupe d’organisations de défense des droits de l’homme a demandé au Qatar et à la fédération internationale FIFA de créer un fonds d’au moins 440 millions de dollars (dix milliards de couronnes) pour indemniser les travailleurs exploités ou les survivants des plus de 400 travailleurs officiellement décédés pendant la construction. infrastructures pour le championnat. La FIFA et le Qatar ont rejeté le plan. Les autorités qataries affirment que la critique de leur pays est injuste et non fondée sur des informations correctes. Ils pointent du doigt les réformes de la législation du travail que le pays a adoptées en 2018 et accusent certains détracteurs de racisme et de doubles standards.

La première Coupe du monde du monde arabe a vu un rapprochement entre le Qatar et l’Arabie saoudite voisine suite à leur rupture diplomatique entre 2017 et 2021. Elle a également suscité des appels au soutien à la Palestine, dont le drapeau flotte à profusion à l’intérieur et à l’extérieur du stade. Le tournoi a réuni un certain nombre de politiciens européens en tant que spectateurs, dont certains portaient des couleurs arc-en-ciel pour soutenir la communauté LGBT + malgré leur interdiction.

Au cours de sa course, le championnat a été assombri par des scandales de corruption présumés, dans lesquels plusieurs employés actuels ou anciens du Parlement européen ont été soupçonnés de servir les intérêts du Qatar en échange d’argent et d’autres dons. Doha nie fermement les accusations.

L’organisation de la Coupe du monde fait partie d’une stratégie prudente visant à accroître la visibilité et l’influence mondiales du Qatar, rapporte Reuters. Le Qatar a proposé sans succès d’accueillir les Jeux olympiques d’été en 2016, 2020 et 2032. Il envisage également des candidatures pour les Jeux olympiques de 2036, cherchant à profiter, entre autres, du bon déroulement des championnats récemment conclus.

La France pleure, l’Argentine se réjouit

Des larmes ont été vues dans les rues des villes françaises et argentines après la finale de la Coupe du monde de dimanche. Mais alors qu’en Argentine, il y avait des émotions suscitées par la victoire, la France a été submergée par le chagrin après un match tendu que les médias ont décrit comme un tour de montagnes russes qui s’est déroulé et s’est terminé par la défaite de la France.

Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Buenos Aires après la finale de trois heures, que l’Argentine a remportée aux tirs au but après un match nul 3-3. Des larmes de joie coulèrent sur leurs visages, ce qui fut le début d’une joyeuse fête. Des voitures klaxonnent et des inconnus se font des câlins.

Inutile de dire que les habitants de ce pays sud-américain obsédé par le football ont des raisons de se réjouir. La flambée de l’inflation a entraîné des difficultés économiques pour les 47 millions d’habitants de l’Argentine, obligeant beaucoup d’entre eux à sauter des vacances ou à ne pas acheter de bœuf pour le célèbre barbecue connu sous le nom d’asado.

Au final, même le geste symbolique du métro parisien n’a pas aidé la France à gagner, alors la RATP a provisoirement rebaptisé la station argentine « France » et apposé l’inscription : « Allez, Bleu ! et « Argentine-France, finale WC 2022 » sur le mur de la tribune.