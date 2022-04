Qu’est-ce que « No Breath », le film d’action français le plus regardé sur Netflix ?

Régis Blondeau fait ses débuts au cinéma avec le réalisateur de ce film d’action et les flics corrompus de France. (Netflix)

Depuis sa première le 25 février, pas de pause est en tête de la liste des films en langue étrangère les plus regardés en Netflix. Film français réalisé par Blonde Régis (dans ses débuts au cinéma), mélange action fictive et personnages de flics corrompus pour donner vie à cette proposition cinématographique sur la tromperie et le danger déclenchant des événements bien plus sombres qu’ils ne le paraissent.

L’histoire est centrée sur Thomas Blin (Franck Gastambide), un policier qui a récemment perdu sa mère. De retour de l’enterrement, il conduit et fait des manœuvres brusques pour éviter d’écraser un chien sur la route, cependant, cet acte finit par prendre la vie d’un homme. La décision qu’il a immédiatement prise a été de prendre son cadavre et de le cacher, même si ce seul accident provoquerait une série d’événements qui commenceraient à perturber sa vie.

Franck Gastambide joue dans ce thriller d’action sur un flic corrompu qui tue un homme après l’avoir croisé. (Netflix)

« Après avoir démissionné pour cacher un accident, la vie d’un flic corrompu devient incontrôlable lorsqu’il reçoit la menace d’un mystérieux témoin. », montre le synopsis officiel. Le protagoniste fera de grands efforts pour continuer à dissimuler les crimes qu’il a commis au point où il devient inconscient de lui-même et perd toutes les qualités qui l’ont amené à devenir un agent des forces de l’ordre à un moment donné dans le passé.

Ceci est le premier long métrage de Blondeau et le rassemble Franck Gastambide, Simon Abkarian, Michael Abiteboul tu Tracy Gotoa dans le personnage principal. pas de pause c’est un remake d’un film coréen Dure journée (2014), une comédie noire de Kim Seong-hun avec Lee Sun-kyun et Cho Jin-woong. Cette nouvelle production tournée en France a été présentée en avant-première au Festival de Cannes et lancée dans le monde entier en intégrant le catalogue Netflixpour qu’il devienne un énorme succès dans le top des films étrangers sur la plateforme Diffusion.

« No Breath » sera diffusé le 25 février sur les services de streaming. (Netflix)

Au 6 mars, le titre comptait plus de 26 millions d’heures de vues par les utilisateurs au cours des deux premières semaines de sa sortie et occupait la première place de leur liste. Pirates : le dernier trésor de la couronne, Tchernobyl 1986, Par ma fenêtre, Tactiques d’amour, Les malheureux, Une femme sans filtre, Ma belle vie, OVNIS tu mariage saint valentin.

pas de pause ce n’est pas le seul remake d’un film coréen

En 2017, le premier remake de Dure journée sous le titre Peace Breaker, un thriller d’action chinois réalisé par Lien Yi-chi ; et aux Philippines, il sera projeté en 2021 avec le même nom que le film sud-coréen original. La troisième version à venir est la production française de Blonde Régis et avec le rôle principal Franck Gastambide

pas de pause consultable sur Netflix à partir du 25 février.

