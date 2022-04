Bourse – les Benetton veulent avaler la holding des infrastructures

Avec l’investisseur financier américain Blackstone, les propriétaires de la chaîne de mode du même nom, dirigée par Alessandro Benetton, proposent 12,7 milliards d’euros pour la participation restante dans Atlantia, qui exploite des routes à péage et des aéroports dans le sud de l’Europe et en Amérique latine, entre autres. choses. autre chose. Ils veulent décourager les investisseurs de Global Infrastructure Partners (GIP) et Brookfield, qui ont déjà lancé des antennes vers Atlantia et travaillent avec le promoteur espagnol Florentino Perez. Le groupe de construction ACS de Perez, comme Atlantia, détient des participations dans la plus grande entreprise de construction allemande, Hochtief.

La chasse aux investissements dans les infrastructures qui promettent des rendements stables quelle que soit l’économie a atteint une nouvelle dimension. « Cet accord géant montre à quel point les poches des investisseurs financiers peuvent être profondes et à quel point l’investissement dans les infrastructures peut être attrayant dans cet environnement inflationniste », a déclaré Wylie Fernyhough, analyste en capital-investissement chez Pitchbook. Ce sera la deuxième plus grande prise de contrôle au monde cette année, après la vente de 69 milliards de dollars du groupe de jeux informatiques Activision Blizzard à Microsoft.

La famille Benetton, qui détient déjà une participation de 33,1% dans Atlantia, ainsi que Blackstone ont offert 23 euros pour la participation restante afin de rendre l’entreprise privée. Cela devrait suffire à dissuader les autres soumissionnaires, selon les analystes. Au total, Atlantia a une valeur marchande de près de 19 milliards d’euros, plus 38,6 milliards d’euros de dettes. La reprise sera financée par un prêt de 8,2 milliards d’euros. Les spéculations sur une guerre des enchères ont fait grimper les actions d’Atlantia de 20% au cours des dix derniers jours. Jeudi, ils ont encore augmenté de 4,5% à 22,89 euros à la Bourse de Milan.

Avec l’offre publique d’achat, Benetton a réagi aux progrès de Global Infrastructure Partners (GIP) et de Brookfield Canada. Les investisseurs en infrastructure avaient approché la famille pour lui acheter Atlantis, mais ont été refusés. Une offre concrète du consortium n’a pas encore été reçue. Après le rachat, GIP et Brookfield voulaient céder les concessions d’autoroutes à péage d’Atlantia – par exemple en France, en Espagne et en Amérique du Sud – à ACS. Outre environ 10 000 kilomètres d’autoroutes à péage, le groupe d’infrastructures italien possède également cinq aéroports, par exemple à Rome et dans le sud de la France.

Perez, qui est également connu comme président et patron du club de football du Real Madrid, prendre le relais offrirait une chance de réorganiser son empire. L’opérateur routier espagnol Abertis est détenu conjointement par ACS (30%) et Atlantia (50% plus une action) depuis 2017, et Hochtief y détient une participation de 20%. ACS détient une majorité de 50,4% dans Hochtief, tandis qu’Atlantia détient une participation de 16% dans le groupe basé à Essen. Les Italiens avaient déjà signalé qu’ils voulaient sortir de là. Hochtief, quant à lui, est en train de reprendre l’intégralité de la filiale australienne Cimic, simplifiant ainsi sa structure d’entreprise.

D’autres prises de contrôle en vue

En fin de compte, la famille de la mode du nord de l’Italie devait détenir 65% d’Atlantia, Blackstone 35%. Alessandro Benetton a déclaré jeudi que d’autres actionnaires d’Atlantia nationaux et étrangers pourraient également participer. La famille veut maintenir « l’identité italienne » de l’entreprise. La fondation bancaire CRT a accepté d’offrir à Benetton sa participation de 4,5%. Les deux soumissionnaires soutiennent pleinement la stratégie à long terme d’Atlantia et sont prêts à financer de nouvelles acquisitions dans les secteurs de l’infrastructure et de la mobilité.

Atlantia recevra bientôt la bénédiction de huit milliards d’euros de l’État. Après l’effondrement d’un pont autoroutier à Gênes en 2018, qui a fait 43 morts, le gouvernement de Rome a exhorté Atlantia à vendre sa participation dans le plus grand opérateur routier à péage du pays, Autostrade per l’Italia, à un consortium dirigé par la banque d’État CDP. En plus de la Macquarie australienne, cela comprend également Blackstone.

Atlantia veut utiliser l’argent pour se concentrer davantage sur la technologie des infrastructures, comme la perception des péages et la facturation. En début d’année, l’Italie a racheté la division du trafic routier Yunex Traffic à Siemens pour 950 millions d’euros.

(Reuters)