Que veut (réellement) Poutine en Europe ?

Les négociations en cours entre la Russie et l’Ouest dureront longtemps et conduiront à une définition de l’équilibre dans l’Europe de l’après-guerre froide, selon Cella (UniCatt/Nato Foundation). Et l’UE et la Chine pèseront tout

Pendant ce temps, le gouvernement américain s’apprête à retirer le personnel non essentiel de l’ambassade de Kiev pour des raisons de sécurité et annonce leur arrivée à Kiev « aide mortelle« Afin d’approvisionner les forces armées ukrainiennes face à une éventuelle attaque russe, la nouvelle vient que l’amiral adjoint Achim Kay Schoenbach, le chef de la marine allemande, a décidé de se retirer suite à plusieurs déclarations controversées sur la crise en Ukraine.

Que « Poutine veut juste le respect, et il le mérite », couplé à des considérations sur l’incapacité de l’Ukraine à être acceptée dans l’OTAN, marque en partie la pensée allemande, mais est trop fort à un moment où l’Allemagne est accusée de sous-estimer Moscou – Berlin, par exemple, a récemment bloqué l’Estonie qui voulait fournir à l’Ukraine les obusiers achetés par l’Allemagne.

Si Washington essaie d’augmenter l’approvisionnement en gaz de l’Europe en facilitant un accord avec le Qatar pour les produits liquides – pour la regazéification dans des usines comme celle de Rovigo, gérée par coopérer Exxon Mobil, Snam et Qatar Petroleum – cherchant ainsi à dissiper les doutes des pays européens qui craignent qu’un durcissement vis-à-vis de Moscou n’entraîne des coupures dans les approvisionnements russes (via l’Ukraine) et une hausse des prix des énergies nouvelles ; Berlin est accusé de rechercher le dialogue également pour protéger les intérêts géostratégiques de Nord Stream 2, le gazoduc que la Russie utilisera pour entrer en Europe par le Nord, en contournant le gazoduc ukrainien.

Et quand le ministre allemand de la Défense, Christine Lambrecht, a annoncé l’arrivée imminente à Kiev d’un hôpital de campagne, mais a souligné que les livraisons d’armes « ne seraient d’aucune utilité pour le moment » – a souligné : « c’est le consensus au sein du gouvernement » – Vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, annonce l’exercice en Biélorussie, à moins de 200 kilomètres de Kiev. C’est là que réside la différence; c’est à la frontière ukraino-biélorusse que des lanceurs de missiles et autres chasseurs-bombardiers Su-35 sont également arrivés. Le tiktoker russe remplit les réseaux sociaux de vidéos où l’on voit des renforts bouger, tant ils génèrent beaucoup de clics : en même temps ce paquet Osint en cours met Kiev sous tension psychologique. L’invasion semble vivante, télé réalité. Alors que l’Europe retient ses livraisons d’armes – Londres marquant de nouvelles différences avec le Brexit avec un point d’aviation militaire pour l’aide à Kiev.

Tout en pleine puissance Antoine Blink e Sergueï Lavrov ils se sont rencontrés pour discuter de la crise ukrainienne, qui a été le prétexte utilisé par Vladimir Poutine pour entamer un large discours sur la sécurité européenne et russe, en traçant des lignes rouges familières. Quand il montre Giorgio Cella, chargé de cours à l’Université catholique, analyste géopolitique et auteur d’un livre récent « Histoire et géopolitique de la crise ukrainienne. De Kievan Rus’ à nos jours» (Éditions Carocci), cependant, ces négociations ne semblent même pas être au niveau des négociations, « c’est un échange d’idées, un repositionnement bilatéral continu, une sorte de forum forçant d’autres mesures ».

« La raison pour laquelle nous en sommes arrivés là est l’absence d’arrangements multilatéraux de macro-conférences internationales après la guerre froide : il n’y a que des dynamiques diplomatiques de longue date, comme les négociations controversées Bush-Kohl-Gorbatchev de 1990, ou des événements plus symboliques qu’importants comme ‘Malte’ Sommet’ 1989 « , explique Cella un Formiche.net. C’est de là que naissent les différents contentieux, les lignes rouges dont parle souvent Poutine et sur lesquelles il revient maintenant. « Il y a un malentendu fondamental, lié au processus d’élargissement de l’OTAN et à l’intégration des États ex-soviétiques ou anciens membres du Pacte de Varsovie dans le système occidental », ajoute Cella – qui dans son livre consacre également un chapitre entier à ces importants problèmes.

Le seul pays post-soviétique qui n’a pas été intégré ou approché dans ce système est la Biélorussie, et cela en dit long sur le succès objectif du processus mené par l’Occident dont nous parlons. « La mentalité impériale de la Russie doit être évaluée : faire partie d’un concert de puissance (ou concert européen) est un désir irrésistible de Poutine comme l’étaient tous les dirigeants politiques du Kremlin avant lui, alors que depuis l’administration Clinton, les États-Unis ont cessé de considérer Moscou à ce niveau. La Russie a été ressuscitée, également à cause de l’unilatéralisme impérial américain, et Poutine, dans sa restauratio imperii, essaie de garder sa Russie pertinente », a ajouté le professeur.

Dans cette optique, les scénarios futurs ne peuvent que se compliquer : les négociations diplomatiques vont être très compliquées et très longues, et si elles se déroulent sans accroc majeur, elles pourraient déboucher sur une nouvelle paix Westfalia en redéfinissant les enjeux et en égalisant le conflit. diverses asymétries d’intérêts et des priorités stratégiques conflictuelles entre l’Occident et la Russie dans le grand espace post-soviétique. Tout cela, avec une question : quel est l’avenir de la Russie après Poutine ? « C’est difficile de répondre, aussi parce qu’il n’y a pas de forme de succession et que l’avenir de la Russie est aussi lié à la forme de faiblesse structurelle, notamment économique et démographique », a expliqué Cella.

Dans ces futures négociations, il y aura deux invités de pierre, selon l’enseignant. « Le premier est la fragmentation de la pensée politique de l’UE, en particulier sur les questions étrangères, et ce sera un fardeau. » L’attitude de l’Allemagne qui continue de ralentir les approvisionnements militaires à Kiev est aussi pour ce qu’Oxana Schmies a fait sur le site de Cepa définir « la peur paralysante de la guerre » ; mais aussi les efforts de la France pour redonner de l’espace avec des initiatives diplomatiques alternatives (sinon concurrentes) aux initiatives bilatérales que Joe Biden a acceptées à la demande de Poutine ; puis la position des États du front de l’Europe de l’Est qui voulaient un durcissement vis-à-vis de Moscou, où ils souffraient quotidiennement d’une présence massive à la frontière (ou directement sur leur propre territoire sous une forme ou sous une autre). « Le manque de capacité de l’UE à se prêter à des opérations militaires est certainement un point en faveur de Poutine, sur lequel il continuera à insister si nécessaire », a ajouté Cella.

Autre hôte de pierre pour les enseignants, la duplication de facto de la puissance mondiale sino-américaine dans les relations internationales actuelles, « avec la Russie qui a et aura un rôle clé mais de partenaire junior, également en raison de l’alignement actuel controversé et risqué (même pour Moscou) entre la Russie et la Chine. Ouest, États-Unis en premier lieu évidemment, par rapport à cette triangulation, il doit inévitablement répondre à un dilemme : qui doit être lié au système occidental, la Russie ou la Chine ? Et qui devrait être sacrifié ? Et s’il ne tient qu’à Moscou, que diriez-vous de réintégrer la Russie en la détournant de l’étreinte chinoise ? «