La défense inattendue de Karim Benzema face à Lionel Messi : « Celui qui le critique ne comprend rien au football »

Benzema et Messi se connaissent depuis leur affrontement en Espagne. Photo : EFE/Alberto Estevez/Fichier



Au cours des derniers jours dans le monde du sport, les décisions qu’il a prises ont de nouveau été débattues Lionel Messi concernant le transfert vers Paris Saint Germain. Certains experts pensent que les poux Il est loin d’être la meilleure version du football. Et l’un d’eux est Jamie Carragher, un ancien footballeur anglais, qui agit maintenant en tant que commentateur de match première ligue pour chaîne Sports du ciel et a révélé que la star argentine lui avait envoyé un message après avoir entendu ses critiques.

Après ex Liverpool montrera sa position sur la non-élection Cristiano Ronaldo non Messi pour le Ballon d’OrIl raconte une anecdote à ne pas manquer. « Léo n’est pas du tout content de moi (…) J’ai un peu pop Avec Ronaldo en début de saison, je ne pense pas que ce soit une bonne signature pour Manchester United. Et j’ai donné l’exemple de Messi, parce que Je ne pense pas que Messi soit une bonne signature pour le PSG. Puis j’ai reçu un message privé sur Instagram à partir de. Je ne montrerai pas mon message privé mais il m’a essentiellement dit que je suis un âne« , commenter Carragher.

Dans ce contexte, Karim Benzema, gloire du Real Madrid et rival de Rosario pendant ses jours à Barcelone. A l’arrivée de l’écart argentin au club parisien, l’attaquant merengue a commenté que «besoin de temps pour s’adapter« et que ceux qui le critiquent »ils ne comprennent rien« .

« On ne peut pas critiquer Messi», loue le buteur qui a marqué 303 points au maison Blanche et ça peut être à ce rythme meilleur buteur de l’histoire du club espagnol. Pour le Français, c’est un objectif atteignable s’il fait ce qu’il a à faire sur le terrain. En plus, il parlait de partir Cristiano Ronaldo de Santiago Bernabéu et montrer que il a appris beaucoup de portugais et qu’après son départ il avait travaillé « beaucoup plus ». « Ma qualité sur le terrain n’est pas nouvelle, Vous avez juste besoin de marquer des buts plus décisifs« , a-t-il commenté, Benzéma et a révélé que porter le brassard de capitaine représentait chaque jour une plus grande motivation, car il devait montrer l’exemple. Lors de l’avant-première de l’entretien avec Téléfoot, la légende internationale a également parlé de sa relation avec Antoine Griezmann et comment son retour en équipe de France a été pensé.

Le Français a également promis de continuer à travailler comme 2021 pour essayer de gagner le Ballon d’Or cette année et fier de son travail à Real Madrid. « Le plus important dans le Ballon d’Or, c’est de le gagner, être quatrième, troisième ou deuxième est égal à être 38. Après ce que j’ai fait sur le terrain, je ne peux plus rien faire », a déclaré le Français, qui a terminé quatrième de la dernière édition.

« Le Ballon d’Or devrait être pour quelqu’un qui marque des buts, marque des buts et est là dans les moments difficiles. Il y a beaucoup à donner, mais ce n’est pas moi qui donne le trophée», lance l’attaquant, quatrième joueur de l’histoire mérengue dans la liste des meilleurs tireurs.

Concernant son prix, le Français s’est dit heureux dans la capitale ibérique pour les dons individuels et collectifs de l’équipe qu’il dirige. Carlo Ancelotti. « Je me sens chez moi. L’Espagne est un grand pays, les gens sont parfaits, le mode de vie est parfait, tout va bien pour moi », a déclaré l’expérimenté joueur de 34 ans arrivé au club de la capitale en 2009.

Son idée en débarquant à l’institution était de devenir « quinze ou vingt ans et gagner le titre parce que c’est le meilleur club du monde« . Dans l’interview, filmée dans un hôtel du quartier madrilène de Salamanque et divisé en deux parties, Benzema évoque également la future confrontation contre Paris Saint Germain le 15 février, pour huitièmes de finale de la Ligue des champions. « On veut affronter un autre adversaire, mais on est prêt», a-t-il souligné sans commenter d’abord le dialogue qu’il a eu avec ses coéquipiers Kylian Mbappé: « Ce sera spécial de jouer contre lui et contre Messi. Je pense que ce sera un bon match. »

