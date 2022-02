PSG – Real Madrid : Mbappé contre Madrid | sport

PrécédentChronique en direct

Mbappé joue toujours au PSG et le fait payer très cher à Madrid. Pourtant, le Real, mâchoire serrée et sans regarder le but adverse, a retenu 40 secondes vers la fin du match, Mbappé, un coup de foudre, le maudissant. Et avec tous ses avantages, car non seulement l’attaquant français est bien au-dessus de tout le monde, mais aussi parce que le PSG est bien au-dessus d’Ancelotti. Il y avait beaucoup de néons, mais cette fois personne ne pouvait reprocher aux hommes de Pochettino leur manque d’âme. L’occasion était nécessaire et il n’y avait pas d’échappatoire dans l’équipe locale, seulement pénalisée par manque de buts. De Messi, par exemple, pour qui la peine de mort était un martyre. D’autant plus si le défi revient à Courtois, qui n’a d’autre arme qu’une rame, les supporters madrilènes du Parc des Princes ainsi que plusieurs brigades défensives. Parce que Real n’avait plus rien, il a juste serré les dents, retroussé ses manches et croisé les doigts.

1 Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Danilo Pereira (Idrissa Gueye, min. 86), Verratti, Paredes, Kylian Mbappe, Di María (Neymar, min. 72) et Messi 0 Courtois, Alaba, Eder Militao, Ferland Mendy, Dani Carvajal (Lucas Vázquez, min. 71), Casemiro, Kroos, Modric (Federico Valverde, min. 81), Benzema (Bale, min. 86), Vinicius Junior (Hazard, min. . . . . 81) et Marco Asensio (Rodrygo, min. 71) cibler 1-0 minute 93 : Kylian Mbappé. Arbitre Danièle Orsato Carte jaune Casemiro (min. 36), Verratti (min. 39), Eder Militao (min. 50), Ferland Mendy (min. 56), Danilo Pereira (min. 61), Kimpembe (min. 82), Rodrygo (min. 82 ) ) et Paredes (min. 89)

Paris annonce une affiche de football avec un coup d’universalité. Et le trône revient à Mbappé, l’auteur de la destination finale. Le rideau était déjà ouvert lorsque le Français a envoyé Lucas et Militão à la dérive, s’est glissé dans la surface et a battu Courtois. Un but au sommet de Mbappé, un supplice pour les visiteurs. Actuellement, il règne à Paris. Ronaldo, Nazario, pas Cristiano, à la française.

Il n’y a pas de meilleur désir que Mbappe. Et il n’y a pas de football de protestation à Madrid, qui n’a personne pour l’étirer, ce dont le PSG se méfie. Personne ne s’est rebellé. Le PSG s’est contenté du rythme de Messi, qui n’était plus en ébullition avec le ballon, attendant le départ de Mbappé. Messi s’est bercé avec un ballon, le chouchoutant dans les climats tempérés, mais il a perdu sa folie. Aujourd’hui, la fusée c’est Mbappe. Rien n’inquiète plus Madrid. Au début, avec une passe décisive pour Di María qui a envoyé l’Argentin dans le troisième amphithéâtre; puis, avec une promesse devant Courtois complétée par les Belges, les grands géants blancs au Parc des Princes.

L’équipe de Pochettino a éclaboussé sur le terrain des visiteurs. Dès le début, beaucoup de gouvernement et un peu d’éclats d’obus. De quoi submerger l’adversaire. De Real, il ne reste que les empreintes de ses troupes dans son propre champ. Un Madrid plat comme jamais auparavant, raide, toujours glissant. Entrer dans un champ étranger est devenu une croisade pour les troupes d’Ancelotti. Cette fois, pas de PSG qui s’effondre, pas d’équipe qui mord moins. Pas moins. Le club, au centre de la scène mondiale, souffre de l’actualité et a parfois plus de podiums à l’extérieur que sur le terrain. Bien sûr, il ne manque pas de vedetes ; oui point de familiarité et mousquetaire. Il était contre le Real, avait un entraînement de survie difficile. Bien sûr, dans ce monde scintillant des célébrités qu’est le PSG, quand vient le tour de Neymar de jouer à la carte et que la folie est pour Di María, le sanglier de la nuit. Globalement, le PSG, à sa manière mais avec un flash que n’ont pas ses adversaires, a le Real sur la poitrine.

Madrid assumait sans conteste le rôle de résistance. Par exemple, même le dernier clin d’œil de la première mi-temps n’a pas mis Donnarumma mal à l’aise. Casemiro l’a fait – qui, comme Mendy, manquera le match retour en raison d’une suspension – d’une tête après un corner. Un mirage.

Loin de Courtois, le Real ne veut rien savoir. Même Vinicius, qui n’a jamais été un spéculateur. Au contraire, il se distingue par son courage. Pas à Paris, infecté par le décolleté de toute son équipe. Modric et Kroos étaient là, mais le ballon était un artefact pour tout le monde. De façon inattendue, le Real dans les cordes. Une version qui ne lui déplaît pas quand la protection lui permet de voler. Pas à Paris, où personne ne sait. De Madrid, juste coupé. Beaucoup de Casemiro, beaucoup de Militão… Et surtout Courtois.

Le PSG a été interrompu lorsque le cordon de Carvajal a été coupé et il a envoyé Mbappe sur la toile. La frontière française dans cette zone. Cette décision a demandé de la patience à l’ailier madrilène, mais Mbappe a obscurci ses rivaux. Messi prend un penalty. Ce n’était pas sa meilleure chance et Courtois n’a pas de limites. Le Belge, en son temps, s’est allongé sur sa gauche et a paré le tir de La Pulga.

Neymar a fait irruption et Mbappe l’a laissé donner son dernier souffle. Chaque fois qu’il ouvre le gaz, c’est une douleur pour Madrid, il ne peut pas juger le jeu, c’est juste un coup qui souffle. Neymar ne marche pas sur la pointe des pieds et Messi ne fronce pas les sourcils. L’ensemble du PSG a ses rivaux au bord de la catastrophe. Courtois a reçu jusqu’à 22 avertissements, tandis que l’Italien Donnarumma, modeste spectateur sur invitation, s’est endormi. Par fierté et quelques actes d’ouverture, Madrid a tenu bon jusqu’à ce que Mbappe, bien sûr, l’étourdisse. Chamartín vous attend. Pour l’instant, pour le match retour. Alors ça se verra. L’avenir ne manquera pas. Et maintenant, ne dites pas. « Le meilleur d’Europe », a déclaré Ancelotti.

