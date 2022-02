BuzzFeed : Le scandale de l’histoire olympique que vous ne connaissiez probablement pas

New York – Chaque victoire olympique emblématique est un scandale olympique tout aussi excitant, a écrit le serveur BuzzFeed. Et il a dressé un aperçu des scandales les plus fous, les plus fous et les plus excitants des Jeux olympiques d’hiver au cours des cent dernières années.

1. 1924 : Les mains gelées empêchent les juges de mesurer correctement le temps

Historiquement, les premiers Jeux olympiques, qui ont eu lieu à Chamonix, en France, ont été accompagnés d’une controverse sur le chronométrage, qui a abouti à une médaille d’or insuffisante pour le patineur de vitesse le plus rapide. Lors des Jeux olympiques de 1924, les officiels utilisaient des chronomètres manuels pour mesurer le temps lors des courses de patinage de vitesse. Parce qu’il faisait si froid (ce n’est pas pour rien que les JO s’appellent hiver !), les arbitres se sont gelés les mains et ont eu du mal à arrêter les chronomètres au bon moment. L’erreur de ponctualité a fait que l’or a été remporté par l’outsider américain Charles Jewtraw. Il a admis plus tard à Sports Illustrated que non seulement il n’avait jamais participé au patinage sur 500 mètres avant de remporter l’or, mais qu’il ne s’était même pas entraîné pour les Jeux olympiques.

2. 1928 : Les patineurs de vitesse font fondre l’or sous leurs pieds

La course de patinage de vitesse de 10 000 mètres aux Jeux olympiques de 1928 à St. Moritz, en Suisse, a dû être arrêté car la glace sur la piste extérieure commençait à fondre rapidement. À la mi-temps, l’Américain était Irving Jaffee, qui a complètement battu la championne du monde en titre Nora Bernt Evensen. En fin de compte, le jury norvégien a annulé de manière controversée l’ensemble du concours. Cependant, beaucoup pensent que Jaffee aurait dû remporter la médaille d’or. Le Comité international olympique (CIO) a également accepté d’attribuer les médailles – pour être ensuite annulées par l’Association internationale de patinage, qui a retiré la médaille Jaffee. Il convient de noter qu’Evensen lui-même a déclaré qu’à son avis, Jaffee méritait l’or.

3 mars 1968 : Ombres sombres sur la piste

Lors de la finale de ski alpin aux Jeux olympiques de 1968 à Grenoble, en France, un épais brouillard s’est abattu sur le tarmac. Après la course, l’Autrichien Karl Schranz a affirmé qu’un homme mystérieux vêtu de noir avait sauté devant lui pendant le trajet et l’avait forcé à s’arrêter brusquement. Il pensait que c’était la police ou les soldats français qui avaient été envoyés pour le saboter, aidant son rival français, Jean-Claude Killy, à remporter l’or. Après que sa version ait été confirmée par trois témoins, les responsables olympiques ont autorisé Schranz à reprendre la course. Il a mis du temps pour décrocher la médaille d’or – mais a été disqualifié deux heures plus tard lorsqu’il est devenu évident qu’il avait raté deux buts. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait réellement raté le but, Schranz a répondu qu’il était « hypnotisé par l’ombre noire qu’il voyait devant lui ». « Il y avait une chance que je rate un but à ce moment-là pour l’éviter », a-t-il ajouté, mais cette fois l’ombre de l’ombre ne l’a pas aidé.

Avril 1968 : les skis est-allemands trop chauds

Ce n’est pas la seule polémique entourant les Jeux de Grenoble. Peu avant la finale de la course de luge, l’équipe est-allemande est soupçonnée d’avoir réchauffé ses pistes de luge. Cependant, l’équipe considérée comme favorite pour l’or, a nié qu’elle participerait à cette activité illégale de quelque manière que ce soit. L’arbitre olympique a pris les choses en main et a palpé les rails métalliques, ce qui était vraiment chaud. L’équipe a été immédiatement disqualifiée. Les officiels est-allemands ont commencé à gronder les officiels olympiques et l’équipe féminine a immédiatement quitté le site de compétition. L’Italie a finalement remporté l’or et l’Allemagne de l’Ouest est arrivée deuxième, ce qui n’a peut-être pas profité à la situation politique tendue à l’époque.

5. 1980 : Prison olympique

Les Jeux olympiques ont souvent été critiqués pour le fait qu’une fois terminés, la plupart des terrains de sport et des installations coûteuses sont tombés en désuétude. Lorsque les États-Unis ont remporté les Jeux olympiques d’hiver de 1980 à Lake Placid, les législateurs étaient déterminés à ne pas le faire. Solution? Construisez une installation qui peut servir de prison après les Jeux olympiques. C’était une décision controversée, au cours de laquelle une vague de protestations a éclaté, mais même ainsi, la vision du village-prison s’est réalisée. La chambre de l’athlète ressemblait à une cellule de prison avec des lits superposés et des portes métalliques avec de petits judas. Certains ont eu de la chance et ont obtenu une chambre avec une petite fenêtre. Quelques mois après les Jeux olympiques, l’établissement a rouvert sous le nom de FCI Ray Brook, une prison pour hommes à sécurité moyenne, qui fonctionne toujours aujourd’hui.

6. 1998 : Suryino saute

Le patineur artistique français Surya Bonaly a décidé de participer aux Jeux olympiques de 1998 à Nagano, au Japon, même s’il a subi une blessure au tendon d’Achille qui a affecté ses performances. Après avoir terminé sixième après un programme court, il était clair pour lui qu’il ne serait pas en mesure de terminer la médaille. Et c’est pourquoi il a décidé de montrer son saut spécial – des sauts périlleux avec impact sur un patin. Mais le backflip est interdit depuis 1976 car jugé trop dangereux. « Je voulais faire quelque chose pour plaire à la foule, pas à l’arbitre », a déclaré Bonaly plus tard. « L’arbitre ne sera satisfait de rien de ce que je ferai, et il est clair pour moi que je ne peux toujours pas avancer », a-t-il ajouté. Il a reçu une déduction de points pour le saut périlleux interdit et a fini par patiner peu après les Jeux olympiques. Cependant, il est toujours le seul patineur artistique à effectuer un saut périlleux arrière, atterrissant sur un patin.

7. 2002 : Le secret de Johann

Le skieur de fond allemand Johann Mühlegg s’est longtemps plaint d’avoir été abusé mentalement par l’entraîneur allemand et a finalement été expulsé de l’équipe. Par conséquent, il a décidé de consacrer son talent à un autre pays, a changé de nationalité et a représenté l’Espagne pour la première fois aux Jeux olympiques de 2002 à Salt Lake City. Il a remporté trois médailles d’or dans sa nouvelle patrie, mais ne s’est pas échauffé pendant longtemps. Il a ensuite été testé positif à la darbepoetin, un médicament qui augmente le nombre de globules rouges. Ce médicament était nouveau à l’époque et ne figurait pas encore sur la liste des interdits. Cependant, Mühlegg, ainsi que deux autres skieurs testés positifs, ont été disqualifiés du match et leurs médailles révoquées. Peu de temps après, sa carrière sportive prend fin.

Août 2010 : Fête de la Glace

Aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, l’équipe canadienne de hockey féminin a remporté la troisième place consécutive. Les joueurs célèbrent la victoire dans le vestiaire, mais après avoir appris que l’arène est vide, ils retournent sur la glace avec du champagne et des cigares. En fin de compte, il s’est avéré que l’arène n’était pas vide – et l’équipe a essuyé des tirs pour la célébration. Certains des joueurs buveurs étaient mineurs et certains critiques étaient mécontents que l’équipe fume des cigares sur les sites olympiques. Mais aucune sanction formelle n’a été prononcée. « Les filles ont travaillé pendant des années et des mois et finalement la pression s’est relâchée », a déclaré l’officiel olympique Dick Pound. « Ils ont bien joué et ont gagné. Alors laissez-les s’amuser », a-t-il ajouté.

Septembre 2014 : Médaille du dopage

Après les Jeux olympiques de Sotchi en 2014, il est devenu clair que plus d’un millier d’athlètes russes étaient impliqués dans le plus grand scandale de dopage de l’histoire olympique. Le New York Times a écrit que la Russie menait un « programme de dopage géré par l’État et soigneusement planifié sur de nombreuses années pour assurer sa domination aux Jeux olympiques ». La Russie a remporté 33 médailles aux Jeux olympiques, dont 13 en or. Le plan est né après que le pays ait connu ses pires résultats olympiques depuis l’effondrement de l’Union soviétique aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Après les Jeux de Sotchi, la Russie s’est vu interdire les Jeux olympiques de quatre ans, bien que de nombreux athlètes russes aient pu concourir de manière indépendante à aux Jeux olympiques d’hiver de 2018. Le pays a perdu dix médailles et a été relégué au rang de meilleur médaillé du match.