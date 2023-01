« Prix Poutine » en France : des dizaines de piscines fermées à cause du prix du gaz

Aquapolis à Limoges, Océabul à Saint-Jean-de-Monts ou stade Némausa à Nîmes . Trente piscines publiques et de plein air en France ont été brutalement fermées lundi car leurs exploitants n’avaient pas les moyens de les chauffer. Les piscines d’environ 80 communes françaises sont gérées par Vert Marine, qui a annoncé une fermeture « temporaire » des installations et le rapatriement du personnel de la piscine, ont rapporté mardi les médias français.

« La crise énergétique a entraîné une hausse des coûts qui ne nous permet plus actuellement de gérer les installations de manière économiquement équilibrée et socialement durable », écrit la société dans un communiqué.

Afin de faire fonctionner la piscine, l’entreprise a dû doubler le montant qu’elle facturait à la municipalité, ce qu’elle ne voulait pas. L’entreprise et l’administration de l’État négocient une augmentation de prix depuis juin, mais doivent encore parvenir à un accord.

Selon Le Figaro, les maires de certaines des villes touchées ont appris la fermeture des piscines quelques heures à l’avance, quelques jours tout au plus. Certains envisagent même une action en justice.

Il y a 4 000 piscines publiques et piscines en France, et les entreprises privées en gèrent environ 10 %. La société Vert Marine gère l’exploitation de 80 installations et en a fermé une trentaine.