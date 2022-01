« Première saison chez Aston Martin ? J’espérais mieux »

ROME – Après six ans chez Ferrari, Sebastian Vettel a rejoint Aston Martin. Le butin de l’Allemagne était peu nombreux : la deuxième place en Azerbaïdjan, puis un autre podium, mais nul en Hongrie. Par conséquent, le quadruple champion du monde avec Red Bull a avoué via les canaux officiels Formule 1 tous ses regrets : »je pense – dit Vettel – que cette équipe est fantastique. J’ai beaucoup aimé travailler avec eux, mais nous ne sommes pas satisfaits des résultats. Nous espérons tous quelque chose de plus« En fait, si nous avons été éliminés du podium à Bakou, l’ex-Ferrari n’a marqué des points qu’en six étapes. Trop peu pour viser haut.

Souvenirs et espoirs

Bien que Vettel il n’a terminé que douzième avec seulement 43 points au classement, la Formule 1 l’a quand même récompensé avec Récompenses de dépassement Crypto.com pour 132 dépassements effectués durant la saison. Une honte pour le joueur de 34 ans originaire d’Heppenheim : « La lutte pour la position était serrée et le défi avec Fernando Alonso était spécial. La dernière fois que nous nous sommes battus comme ça, c’était pour le titre et de bons souvenirs me reviennent. C’était amusant, mais nous visons un peu plus loin sur la piste« . Avec la nomination de Mike Krack à la tête de l’équipe, Aston Martin travaille pour se redresser et viser 2022 avec confiance : « Il y a des hauts et des bas – près de Vettel – mais nous avons de grands espoirs pour la nouvelle voiture (date de présentation du 10 février, éd) et pour les nouvelles règles« .