Quand la drogue attire les touristes à Caceres

Cáceres bat tous les records du tourisme et les villes sont devenues des références pour les vacances dans l’arrière-pays, les vacances internationales, les célébrités et, de même, ceux qui ils se sont rendus dans la capitale, Cáceres, pour se faire soigner et ont loué, en même temps, un tour qui est considéré, selon l’UNESCO, comme le troisième complexe monumental d’Europe.

Depuis la fin du 20ème siècle et le début du 21ème siècle, Le tourisme de santé, tourisme de santé ou tourisme médical est un phénomène mondial qui consiste à se rendre dans une autre ville ou un autre pays pour recevoir un type de traitement ou de soins médicaux qui n’est pas disponible dans le pays de résidence, ou dont le prix est plus compétitif. Dans le cas particulier de la médecine esthétique, le tourisme médical se produit principalement dans des poches reconnues comme de véritables forces dans ce domaine de la médecine, comme le Brésil ou la Colombie.

Depuis un certain temps déjà, le flux de patients vers les pays d’Amérique du Sud, en particulier en provenance d’Europe centrale et septentrionale, a subi d’importants changements lorsque L’Espagne commence à s’imposer comme une autre puissance grâce à la qualité de son service, qui la place dans l’élite mondiale.

Clinique médicale Oyola à Cáceres, inclus dans la franchise Clínicas Revitae, accueille depuis dix ans des patients de toute l’Espagne et au-delà de ses frontières, qui souhaitent suivre des traitements de médecine esthétique et phlébologique. Les clients sont arrivés ici de Galice, de Catalogne, de Madrid, d’Andalousie, de la Communauté valencienne, des îles Baléares et de Cantabrie, de Suisse, du Portugal, de France, d’Afrique ou du Maroc.

Directeur médical de Clinicas Revitae, Yelida José Oyola, qui était joueur du CP Cacereño dans les années 1990, rappelle que les patients nécessitant de très longs déplacements « passent généralement plusieurs nuits et pendant leur séjour, nous leur recommandons des lieux de notre ville qui sont uniques, notre gastronomie, et notre patrimoine historique et culturel ». Les patients viennent à la recherche d’un traitement cosmétique et d’un traitement chirurgical et quel meilleur moyen de guérison que d’utiliser une perspective appelée Cáceres.