Prague est à l’honneur. Tout le monde du journalisme se réunit avec les politiciens pour le sommet

Déjà jeudi matin, lorsque les premiers journalistes sont arrivés à la salle équestre, qui ont pu retirer leurs accréditations dès neuf heures et demie, la plupart des personnes présentes ont constaté à leur grand étonnement qu’elles étaient toutes comblées. Les collègues des grands médias européens ne sont pas paresseux et déjà mercredi soir, ils ont littéralement enregistré tous les lieux sur papier avec des réserves pour leurs médias. Certains prennent jusqu’à dix places.





L’homme d’État de Prague a écrit l’histoire. Un sommet géant unit l’Europe contre Poutine

« C’est pire que des serviettes dans une piscine d’hôtel », a déclaré un journaliste tchèque qui cherchait en vain une place. Les organisateurs sous-estiment clairement les intérêts des journalistes. Il faut deux à trois fois plus d’espace au sommet qu’après midi. « Vous pouvez monter à la galerie, il reste encore quelques places, mais pas de tiroirs », a suggéré l’un des organisateurs.

Surlonge aux boulettes

Bien qu’il n’y ait pas assez de tables, de chaises et de tiroirs, il y a beaucoup de café, même d’assez bonne qualité. L’ensemble de la restauration, qui se trouve à quelques centaines de mètres dans les jardins du château de Prague sous une tente près de la serre, se passe également bien. Le filet de porc avec des boulettes de Karlovy Vary ou kulajda est le meilleur. Comme un jus ou un dessert.

Seuls les végétariens, nombreux notamment parmi les femmes journalistes d’Europe de l’Ouest, ne sont guère pris en compte. « Une combinaison étrange, mais je ne peux pas penser à une meilleure », sourit légèrement tristement l’un des journalistes végétariens, qui a mangé des boulettes de Karlovy Vary avec de la purée de carottes pour le déjeuner. De nombreux journalistes ont également déclaré avec tristesse que la bière tchèque, pour la plupart l’une des rares choses qu’ils connaissent de la République tchèque, ne sera pas servie avec le déjeuner – tous sans alcool.





Le président Zelenskyi s’est également exprimé lors du sommet de Prague. Il apprécie l’absence de la Russie

Alors que des hommes d’État se sont réunis au Palais pour le Sommet du partenariat politique européen représentant le continent européen, y compris même des banlieues comme l’Azerbaïdjan ou l’Islande, littéralement le monde entier s’est réuni à Prague pour les journalistes. Y compris les médias mondiaux, tels que CNN américain ou arabe Al Jazeera.

Lutte pour quelques phrases

Les plus grandes foules étaient après midi, lorsque plus de quarante présidents et premiers ministres sont arrivés et que le Premier ministre Petr Fiala les a accueillis aux portes de Matyáš. La télévision et les photographes des pays où le sommet est un signe qu’ils se dirigent vers l’Europe se battent le plus durement pour obtenir une bonne photo. Arménie, Géorgie, télévision de Turquie ou des Balkans.

Les politiciens, qui n’ont en fait que quelques instants lorsqu’ils arrivent à dire quelque chose au monde par l’intermédiaire des journalistes, se comportent très différemment. Par exemple, le président du Kosovo, Vjosa Osmaniová, a longuement parlé aux journalistes, tandis que le président serbe, Aleksandar Vucic, est passé devant les médias avec un visage froid et n’a pas fait de pause. Balt a parlé très longtemps avec les journalistes, la Première ministre finlandaise Sanna Marinová a également répondu longuement et patiemment aux questions des journalistes.

Le chancelier Olaf Scholz a répondu à certaines des questions, mais en allemand, et le président français Emmanuel Macron également en français. Le succès d’un enregistrement est souvent déterminé non seulement par l’angle aigu, mais aussi par la longueur de la perche au bout de laquelle se trouve le microphone. Le plus long mesure près de cinq mètres.

« Bien que nous ne sachions pas ce que nous diffuserons de lui. Mais je me souviendrai à quel point le château de Prague était beau et Prague a longtemps été comme ça », a déclaré un journaliste géorgien dans l’après-midi. « Pour l’ampleur de cet événement, je pense que vous avez plutôt bien réussi jusqu’à présent », a-t-il ajouté. .