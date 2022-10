Borné appelle la France à la modération énergétique, qu’il juge nécessaire

Le gouvernement réduira le chauffage dans les bureaux ou limitera l’éclairage la nuit, rapportent les médias.

Selon Borne, la modération énergétique est nécessaire en raison de la guerre en Ukraine. « Il s’agit d’éviter de consommer inutilement et de ne pas tous consommer en même temps », a déclaré Borne, qui a déclaré que la modération aurait un impact positif sur les factures et l’empreinte écologique de la France.

En l’occurrence, le chef du gouvernement français a appelé – au sens figuré – à la mobilisation générale. Si des économies d’énergie peuvent être mises en œuvre, Borne estime que la France ne connaîtra pas de réduction de l’approvisionnement énergétique en hiver. À long terme, selon lui, les économies d’énergie contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à atteindre les objectifs écologiques du gouvernement.

Le gouvernement a présenté ses plans lors d’une conférence de presse. Au bureau, il a ordonné de réduire la température de chauffage à 19 degrés Celsius le jour et à 16 degrés la nuit. Il a exhorté les ménages à ne pas chauffer leurs appartements au-dessus de 19 degrés. Dans le gymnase, la température descendra à 14 degrés et la température de l’eau de la piscine publique baissera d’un degré. Le fonctionnement des remontées mécaniques en montagne sera plus réglementé et leur vitesse plus adaptée à la demande.

Le gouvernement va également augmenter l’allocation de travail à domicile pour les fonctionnaires, ou créer une nouvelle prime pour le covoiturage. Les règles existantes, qui limitent l’éclairage nocturne des vitrines et des panneaux d’affichage, seront renforcées. Dans les grandes chaînes de magasins, l’éclairage sera réduit jusqu’à 30 % lors de l’ouverture au public, rapporte le journal Le Monde. Dans les voitures officielles, les fonctionnaires seront autorisés à rouler sur l’autoroute à une vitesse maximale de 110 kilomètres à l’heure.

Le gouvernement français veut réduire la consommation d’énergie de dix pour cent d’ici 2024 par rapport à 2019, rapporte Reuters. Bornéo a déclaré aujourd’hui que les autorités publieront chaque semaine des rapports sur la consommation et les économies d’énergie. Ces dernières semaines, le grand nombre de réacteurs nucléaires déclassés a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des approvisionnements énergétiques. Cependant, selon le gouvernement, il sera progressivement reconnecté à des fins d’approvisionnement en électricité.