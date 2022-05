Poutine prêt à renégocier la paix avec Kiev

Il a expliqué au président français et à la chancelière allemande comment « des travaux sont en cours pour construire une vie paisible à Marioupol et dans d’autres villes libérées du Donbass », a souligné le Kremlin.

Poutine a interrogé les deux politiciens sur la fourniture d’armes occidentales à l’Ukraine. Dans ce contexte, il a mis en garde contre le risque « d’une situation de plus en plus déstabilisante et d’un approfondissement de la crise humanitaire ». Il a répété dans des interviews que le problème des pénuries alimentaires est le résultat de la faute de l’Occident.