Les frères Coen se séparent. Ethan a maintenant fait un film sur Jerry Lee Lewis

Les frères Coen sont depuis longtemps l’un des couples créatifs les plus prospères d’Hollywood. Mais récemment, leurs chemins s’étaient séparés. Joel Coen, 67 ans, a récemment tourné la fiction Macbeth avec les acteurs Denzel Washington et Frances McDormand. Ethan Coen, de trois ans son cadet, vient de présenter un documentaire sur le musicien Jerry Lee Lewis lors d’un festival à Cannes, en France.

Le film, intitulé Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind, est un portrait du chanteur et pianiste de 68 ans « grossièrement piétiné », selon l’AP. Les soi-disant têtes parlantes y sont presque totalement absentes, la plupart des tournages sont des interviews d’archives ou des séances photo où Lewis chante ses tubes. Whole Lotta Shakin ‘Goin’ On après Grande boule de feu. Selon eux, ça s’appelait déjà fiction en 1989 biopic avec Dennis Quaid dans le rôle principal.

La nouveauté touche bientôt les parties les plus problématiques de l’héritage de Lewis, comme le fait qu’en 1957, il a épousé sa cousine de treize ans, Myra Gale Brown. Mais comme elle était déjà sa troisième épouse et n’avait pas eu le temps de divorcer à temps, ils ont dû refaire le mariage. Même ce mariage n’a pas duré longtemps, Brown a demandé le divorce en 1970 au motif que Lewis l’avait battu et trompé.

« Je ne pense pas que quiconque interdirait toute sa musique aujourd’hui parce qu’il a un handicap personnel », a déclaré Ethan Coen à l’AP. Jerry Lee Lewis est marié pour la septième fois depuis 2012. Après un accident vasculaire cérébral, il a dû réapprendre à marcher et dire adieu à l’idée qu’il jouerait à nouveau du piano. Mais récemment, après des années passées en studio d’enregistrement, il s’est assis au piano et a été surpris de constater qu’il pouvait encore le contrôler, expliqué magazine Rolling Stone l’année précédente.

L’idée du documentaire est venue du célèbre producteur de musique T-Bone Burnett, qui a commencé à enregistrer un album de gospel inédit avec Jerry Lee Lewis il y a trois ans. Et tout comme Burnett a ramené Lewis dans la musique, il a ramené Ethan Coen dans les films. « Je pensais que je n’allais plus tirer », admet Coen. Mais lorsque la pandémie de coronavirus a frappé, il s’est ennuyé. À l’époque, Burnett l’a approché avec l’idée de monter un documentaire sur Lewis à partir d’un plan préexistant. Burnett est passé devant eux alors qu’il se préparait à enregistrer un disque avec Lewis.

« Au départ, nous voulions juste immortaliser la façon dont ils ont enregistré l’album ensemble. Mais le nombre d’enregistrements d’archives a augmenté, nous en sommes donc venus à la conclusion qu’il serait peut-être préférable de le prendre comme le portrait d’une vie », explique Coen.

Burnett avait une idée précise de lui. Il voulait qu’elle commence par la célèbre apparition de Lewis dans l’émission télévisée Ed Sullivan, où elle a chanté en novembre 1969. Il me réveille pour dire au revoir. « Et il veut finir la chanson Autre lieu, autre temps« , a ajouté Coen, qui adore les documentaires musicaux. Plus récemment, il a mis en lumière le film Get Back, dans lequel les Beatles en désintégration sont interprétés par Peter Jackson. « C’était fantastique. Pour l’amour de Dieu, c’est fantastique », a-t-il loué.

Jerry Lee Lewis chante She Even Woke Me Up To Say Goodbye dans l’émission télévisée Ed Sullivan. | Vidéo : Spectacle d’Ed Sullivan

Ethan Coen n’envisage pas la grande possibilité qu’il se remette dans le futur avec son frère Joel, avec qui il a réalisé les films à succès Fargo, Big Lebowski, After Reading Burn ou This Country Is Not for the Old. « Vous avez commencé jeune, faire le premier film était très amusant. Faire le second était presque aussi amusant. Mais après trente ans ? Et Joel ressent la même chose », a-t-il dit, c’était parce qu’ils avaient tous les deux dépassé la soixantaine. Joel a récemment filmé Macbeth lui-même.

Ils ont réalisé leurs deux derniers projets ensemble, Ave Caesar en 2016 et The Ballad of Buster Scruggs, qu’ils ont sorti sur Netflix deux ans plus tard, « avec une difficulté de production considérable, c’était vraiment très compliqué », a-t-il déclaré. « À un moment donné, vous commencez à vous demander si vous en avez encore besoin », explique Ethan Coen.

Il n’a pas exclu qu’un jour sa sœur et lui se remettent ensemble. « Aucune de ces décisions n’est définitive. Aucune décision n’est définitive. Nous pouvons tirer sur autre chose », a-t-il déclaré. Mais il prépare actuellement un autre projet. Lui et sa femme, la monteuse Tricia Cooke, commenceront cet été à tourner un long métrage de voyage sur les lesbiennes. Ils ont écrit le scénario il y a 15 ans.

Pour la première fois en 2007, les journaux ont écrit sur un film avec le titre provisoire Drive-Away Dykes Temps de Los Angeles. Il devait lui parler de Marion, qui allait de fête en fête et flirtait avec des filles partout. Après que sa petite amie, une policière, l’ait surpris au lit avec une autre fille, Marion convainc son autre ami, Jamie, de quitter Philadelphie pour Miami pendant quelques jours.

Jamie est secrètement amoureux de Marion, mais Marion a principalement l’intention de visiter tous les bars lesbiens de l’est des États-Unis, a indiqué le journal. Selon lui, l’histoire comprend également « une tête coupée dans une boîte à chapeau, une mallette mystérieuse pleine de pénis en plastique, de nombreux agresseurs en colère, un sénateur diabolique, une ex-petite amie mécontente et beaucoup de sexe féminin ».

Ethan Coen admet que les temps ont changé depuis qu’il a écrit le scénario. « Mais il gisait toujours dans notre tiroir. Alors un jour, j’ai pensé, pourquoi ne pas le sortir », a-t-il expliqué. Sa femme, la rédactrice en chef de Cooke, a accepté. « À un moment donné, j’ai pratiquement arrêté de couper parce que mes priorités avaient changé. Mais maintenant que nos enfants sont tous grands, nous nous comprenons toujours tous les deux et nous en profitons toujours ensemble. Joel et Ethan ont écrit plus dans ce tiroir, en disant que » Ils retrouveront les enfants après eux un jour. Nous allons donc sortir notre script du tiroir maintenant et voir à quoi il ressemble », a ajouté Tricia Cooke.