Poutine ne participera pas au sommet du G20 à Bali. Il sera représenté par le ministre des Affaires étrangères Lavrov

Vladimir Poutine. | PHOTO: Kremlin.ru / Wikimedia Commons / CC BY 4.0

Le président russe Vladimir Poutine ne participera pas au prochain sommet du G20 sur l’île indonésienne de Bali. Se référant à la déclaration du gouvernement indonésien, Reuters l’a rapporté aujourd’hui. Selon les médias, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a confirmé sa participation plus tôt, mais l’a conditionnée à l’absence de Poutine. L’Ukraine résiste à l’invasion russe depuis février.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov représentera Poutine aux pourparlers de Bali. Le président russe participera à l’une des réunions à distance par vidéo, a déclaré un porte-parole des organisateurs.

Le président américain Joe Biden, entre autres, s’est engagé à participer à Bali, qui, selon l’agence AP, prévoit de rencontrer son homologue chinois Xi Jinping en marge du sommet du G20. Il voulait lui parler de l’escalade des tensions entre Pékin et Washington, qui provoquent des différends sur Taïwan, les politiques commerciales et les relations de la Chine avec la Russie.

La rencontre entre Biden et Xia sera la première rencontre en face à face entre les dirigeants des deux plus grandes économies du monde depuis que Biden est devenu président des États-Unis en janvier 2021. Jusqu’à présent, les deux politiciens n’ont interagi que par téléphone et appels vidéo. La Maison Blanche a déclaré qu’elle négociait avec la partie chinoise pour organiser une rencontre entre Biden et Xia, mais aucune des deux parties n’a officiellement confirmé une rencontre entre les principaux représentants chinois et américains, a indiqué l’agence de presse AP.

« Lors des négociations, je veux dire (au président chinois) où se trouvent nos frontières, entendre ce qu’il considère comme les intérêts nationaux fondamentaux de la Chine, puis déterminer s’il s’agit d’un conflit », a déclaré le chef de la Maison Blanche.

Le sommet du G20 aura lieu à Bali les 15 et 16 novembre. Bloomberg avait précédemment rapporté que jusqu’à présent, seuls 17 premiers ministres ou présidents avaient confirmé la participation de l’Indonésie. Jakarta n’a pas nommé les pays qui n’ont pas répondu.

Le G20 comprend les pays du groupe G7 (Royaume-Uni, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon et États-Unis) ainsi que l’Argentine, l’Australie, le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, la Russie, l’Arabie saoudite, les pays du Sud. Afrique, Corée du Sud, Turquie et Union européenne. L’Ukraine n’est pas membre, mais a accepté l’invitation au sommet.