Au moins six personnes tuées dans une explosion à Istanbul, Erdogan parle de terrorisme

« Quand j’ai entendu l’explosion, j’étais terrifié. Les gens se sont figés et se sont regardés, puis ont commencé à s’enfuir. Que pouvez-vous faire d’autre », a déclaré Mehmet Akus, 45 ans, qui travaille dans un restaurant local.

L’explosion s’est produite vers 16h20 heure locale (14h20 CET). L’endroit était plein de monde car c’était un dimanche et il faisait beau à Istanbul, écrire la version turque à partir du serveur de la BBC. Six personnes sont mortes et 81 ont été blessées.

L’explosion a fait sauter les fenêtres et les portes vitrées d’un immeuble voisin. De nombreux passants se cachaient dans les magasins. La police a alors fermé la salle de classe et averti les gens de ne pas sortir. Selon le portail mur parce qu’ils ont des informations selon lesquelles il y a une menace d’une deuxième explosion.

« Notre nation peut être assurée que les auteurs de l’incident de la route d’Istiklal seront punis en conséquence », a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan, cité par Duvar. Selon lui, les premiers indices pointent vers une attaque terroriste. « Il n’est pas correct de dire qu’il s’agissait sans aucun doute d’une attaque terroriste, mais le premier développement et la première information de mon gouverneur est que cela pue le terrorisme », a-t-il déclaré.

Le consul général de la République tchèque à Istanbul, Jiří istecký, a déclaré à la télévision tchèque qu’il y avait des tensions sur le site de l’attaque, que des hélicoptères ont survolé la rue et que le match de football du soir au stade Beşiktaşi avait été reporté. Selon lui, il n’est pas encore clair s’il y a des étrangers parmi les victimes.

Le turcologue Tomáš Laně a déclaré à CT que la bombe avait été placée par un inconnu masqué dans l’un des pots de fleurs en béton de la rue Istiklal. Erdogan a également noté que, selon des informations préliminaires, « une femme a joué un rôle » dans l’attaque. « Les tentatives de vaincre la Turquie et le peuple turc par le terrorisme échoueront aujourd’hui comme elles l’ont fait hier et elles échoueront demain », a déclaré le président.

Outre la police, des ambulanciers et des pompiers étaient également sur place. Le Croissant-Rouge turc a signalé qu’en raison du nombre de blessés, des réserves de sang supplémentaires ont été transportées vers un hôpital voisin. La forte explosion a été captée par des caméras de sécurité. Cependant, le Conseil turc de la télévision et de la radio (RTÜK) a interdit la diffusion d’explosions, ce qui est une pratique courante des autorités turques ces dernières années.

Entre autres choses, le gouverneur d’Istanbul, Ali Yerlikaya, a fait état du bilan des morts et des blessés sur Twitter. « Nous souhaitons la miséricorde de Dieu pour ceux qui ont perdu la vie et un prompt rétablissement pour ceux qui ont été blessés », a-t-il écrit. L’agence de presse turque Anadolu a rapporté que cinq procureurs avaient été chargés d’enquêter sur l’explosion.

Une énorme explosion a secoué les rues du centre d'Istanbul. Une explosion a secoué le centre d'Istanbul dimanche après-midi, faisant des blessés dans ce qui est une zone touristique populaire. Le gouverneur d'Istanbul, Ali Yerlikaya, a tweeté que l'explosion avait eu lieu dans la rue Istiklal sur la place Beyoglu.

« En ce qui concerne l’explosion de la rue Istiklal, il est important d’aider la police et les équipes médicales et d’éviter les messages qui pourraient provoquer la peur et la panique. Toutes les équipes sont dans la zone touchée, nous vous tiendrons au courant des progrès », a déclaré le maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, sur Twitter.

Le vice-président Fuat Oktay et le ministre de l’Intérieur Süleyman Soylu sont arrivés sur le site de l’explosion après environ quatre heures. Comme Erdogan, Oktay a déclaré que cela semblait être une attaque terroriste ; dans sa déclaration à la presse, il a accusé une « femme » d’avoir « fait exploser la bombe », sans préciser si elle faisait partie des victimes, a indiqué le bureau de l’AFP. « Nous allons résoudre ce problème très rapidement », a déclaré le vice-président aux journalistes.

Les autorités turques ont rapporté plus tard qu’un employé du ministère turc et sa fille figuraient parmi les victimes. Cinq des blessés se trouvent dans l’unité de soins intensifs, dont deux sont dans un état critique.

Istiklal Caddesi est situé dans la partie européenne d’Istanbul, non loin de la place Taksim. Cette classe regorge de boutiques, de restaurants et d’autres entreprises. Il y a généralement beaucoup de monde dans cette rue.

Le chien de garde des médias turcs a temporairement limité la couverture de l’explosion. Ainsi, les médias turcs n’ont pas été en mesure de montrer des vidéos enregistrant le moment de l’explosion ou ses conséquences. Le Conseil suprême de la radiodiffusion de Turquie a imposé des interdictions similaires dans le passé à la suite d’attaques et d’accidents.

NetBlocks, un service de surveillance qui supervise la cybersécurité et la gouvernance d’Internet, Afficherque les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter ont été restreints en Turquie après l’explosion.

Les condoléances affluent du monde entier

Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavský écrit sur Twitter, que l’explosion d’Istanbul l’a beaucoup choqué. « Mes pensées vont aux victimes, aux familles endeuillées et à toutes les personnes endeuillées », a-t-il déclaré, adressant ses plus sincères condoléances à la Turquie.

Un certain nombre d’autres pays, dont la Grèce, l’Égypte, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et le Pakistan, ont également présenté leurs condoléances aux personnes endeuillées et ont condamné l’attaque. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a qualifié de « terribles » les nouvelles en provenance d’Istanbul, a présenté ses condoléances aux victimes et a déclaré que ses pensées vont au peuple turc.

Le président français Emmanuel Macron il a commenté, que l’attaque d’aujourd’hui à Istanbul survient exactement sept ans après que des extrémistes islamiques ont tué 130 personnes au club de musique Bataclan à Paris et ailleurs dans la capitale française. « En un jour très symbolique pour notre nation, alors que nous nous souvenons des victimes tombées le 13 novembre 2015, le peuple turc a été frappé en son cœur, Istanbul », a déclaré Macron. « Aux Turcs : nous partageons votre peine. Nous vous soutenons dans la lutte contre le terrorisme », a-t-il ajouté.

Istanbul a été frappée par des attentats terroristes dans le passé. En janvier 2017, un kamikaze ouzbek a attaqué une boîte de nuit où les gens fêtaient l’arrivée de la nouvelle année. Il a tué 39 personnes et en a blessé huit douzaines d’autres. Un an plus tôt, un kamikaze avait tué 13 personnes au cœur du centre-ville historique, sur la place Sultanahmet.

En juin de la même année, des explosions ont secoué l’aéroport d’Atatürk, tuant 45 personnes et en blessant plus de 200. Et l’avenue Istiklal elle-même a été attaquée pour la dernière fois en mars 2016, lorsque quatre personnes ont été tuées.

La rue Istiklal va de la place Taksim au quartier de Beyoglu :