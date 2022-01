Poutine « ira » en Ukraine car « il doit faire quelque chose », prédit Biden | Russie

Joe Biden a déclaré mercredi qu’il pensait que Vladimir Poutine « se présenterait » en Ukraine parce qu’il « doit faire quelque chose » pour tester les États-Unis et l’OTAN. Le président américain a promis une réponse ferme en cas d’agression militaire russe, mais a laissé entendre que la réaction de l’alliance pourrait être différente si Moscou optait pour une « petite frappe » sur le territoire ukrainien.

« Je pense que ce que nous allons voir, c’est que la Russie sera tenue pour responsable si elle attaque » [a Ucrânia] et cela dépend de ce que vous faites. C’est une chose si c’est une attaque mineure – et ensuite nous devons nous disputer sur ce que nous ferons et ne ferons pas, etc. – mais s’ils finissent par faire ce qu’ils peuvent avec les forces qui s’entassent à la frontière, alors ce sera désastreux pour la Russie. Poste de Washington.

Biden estime que le président russe n’est toujours pas intéressé par une « guerre totale » en Ukraine, et assure que les « alliés et partenaires » américains sont « prêts à infliger de lourds coûts et des dommages importants à la Russie et à l’économie russe ».

Selon les informations compilées par les États-Unis, la Fédération de Russie a déployé plus de 100 000 soldats à la frontière avec l’Ukraine et est prête à entrer dans la partie orientale du pays, contrôlée par des séparatistes pro-russes depuis l’annexion de la Crimée en 2014. .

Les États-Unis estiment qu’il existe des plans de la part des forces spéciales russes pour créer un « prétexte » justifiant une intervention armée en Ukraine.

La Russie assure cependant qu’elle n’a pas l’intention d’attaquer l’Ukraine et justifie sa présence de troupes dans la région par des exercices militaires conjoints à mener avec la Biélorussie dans des zones proches de la frontière ukrainienne.

Pour autant, le Kremlin a subordonné le retrait de ses troupes au respect de plusieurs exigences, dont deux : l’OTAN garantit qu’il n’acceptera jamais l’adhésion de l’Ukraine à une alliance militaire occidentale ; et la fin de l’activité militaire de l’OTAN près de ses frontières.

Les remarques de Biden sont intervenues le jour où le secrétaire d’État américain Anthony Blinken était à Kiev, la capitale ukrainienne, essayant de maintenir un bras de fer diplomatique entre la Russie et l’OTAN.

Ce jeudi, Blinken s’est rendu à Berlin pour rencontrer des représentants d’Allemagne, de France et de Grande-Bretagne, et le lendemain, il a eu une rencontre en face à face avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Joe Biden n’a pas exclu de tenir un troisième sommet avec Vladimir Poutine.