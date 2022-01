Alpine porte déjà du rose

Alpine utilise déjà le rose dans ses réseaux sociaux. L’équipe n’a pas encore annoncé l’arrivée de BWT dans son portefeuille, mais mélange déjà les couleurs du nouveau sponsor avec ses couleurs corporate.



La vidéo partagée par Alpine il y a quelques heures a retenu l’attention de ses followers. C’est de l’audio, mais pas l’audio traditionnel auquel on s’attendrait de nos jours avec le moteur en marche, mais plutôt quelques secondes où vous pouvez entendre comment l’équipe célèbre le podium de Fernando Alonso.



Pour le montrer, l’équipe a commencé à jouer avec les couleurs et a inscrit un rose qui correspondait au BWT. Alpine l’a combiné avec ses ondes rouges et bleues habituelles et les a utilisées dans ses ondes sonores, ce que les fans ont réalisé très rapidement, surtout après qu’Auto Hebdo a publié cette semaine un rendu hypothétique de l’Alpine 2022 également avec du rose à l’arrière.

Dans le rendu, ils se sont débarrassés du rouge. Cependant, dans la vidéo Alpine, ils l’ont enregistré et l’ont combiné avec du rose :

Rendu automatique Hebdo

« Attention : ce n’est pas notre bruit d’allumage. C’est le podium, notre podium au Qatar pour être exact », a commenté leur équipe.

ATTENTION : Ce n’est pas le bruit de notre feu. C’est un podium, notre podium au Qatar pour être exact.#FireUpAppreciation pic.twitter.com/WYAWoPeZDi — Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 19 janvier 2022

On dit que le BWT fera partie du « trousseau » dans la valise d’Otmar Szafnauer, une autre nouveauté alpine à annoncer également. La marque autrichienne, devenue l’un des principaux sponsors de Force India sous un autre nom, accompagnera Szafnauer dans sa nouvelle destination grâce aux bonnes relations que les deux parties ont tissées ces dernières années.

BWT a été entendu comme le sponsor principal et avant de l’annoncer, Alpine a voulu faire plus de bruit sur le réseau social, aussi pour voir comment ses fans réagissent à la combinaison du rouge et du bleu avec du rose.

La principale catégorie de sponsoring signifie qu’en principe, le rose couvrira la majeure partie de l’Alpine – de la France, ils pointent vers l’arrière – par rapport à la présence réduite sur les voitures Aston Martin.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard