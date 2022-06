Négocier ou ne pas négocier avec Poutine ? Alors que les dirigeants des géants européens que sont la France et l’Allemagne, le président Emanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz, contactent régulièrement le président russe, le chef de l’Etat polonais Andrzej Duda a désavoué les négociations et a vivement critiqué ses collègues pour l’approche opposée. Cependant, selon le politologue Jan Kubáček, c’est faux. Les entretiens doivent être menés avec quelqu’un qui a un sac nucléaire dans les mains.

« C’est bien que ces politiciens aient affaire à Poutine. Et c’est logique qu’ils soient des représentants de plus grands pays, car ils ont plus de poids », a-t-il ajouté. Kubáček n’est pas d’accord avec les critiques du président polonais Duda. Dans une interview avec German Bild, il a demandé à l’éditeur si quelqu’un avait parlé à Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale.

« C’était notre seule préoccupation à l’époque. Les hommes d’État l’utilisaient car cela facilitait la communication et la mobilisation. Cela rend plus facile pourquoi nous le faisons tous. Mais la limite de sac nucléaire existe toujours, nous devons donc la prendre au sérieux et prendre le téléphone. Vous n’avez qu’à traiter avec un type avec un sac nucléaire, comme vous le feriez avec un imbécile de Corée. » ont expliqué les politologues et rappelé la menace du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

« Poutine est un joueur à problèmes et un égocentrique. Il veut à tout prix être gravé dans l’histoire russe. Mais je me limite aux comparaisons avec Hitler et au fait que nous sommes contre la Russie. Nous combattons le Kremlin », a poursuivi Kubáček, ajoutant que, bien sûr, l’Ukraine devrait avoir des informations détaillées sur toutes les négociations. Ainsi, il n’aurait pas l’impression que c’était lui sans lui.