Simon Fourcade défend le Russe expulsé, Pidručnyj l’envoie lui et son frère « en enfer »

L’ancien biathlète français Simon Fourcade prend la défense d’un concurrent russe expulsé des compétitions internationales en raison de l’invasion de l’Ukraine.

Il a déclaré à la radio française RMC Sport qu’il considérait cette décision comme contre-productive et que la fédération internationale IBU ne devrait pas exclure les athlètes russes. Ses opinions se heurtent à une forte opposition de la part du biathlète ukrainien Dmytra Pidručný, qui défend actuellement sa patrie avec une arme à la main.

L’IBU a puni non seulement la Russie mais aussi la Biélorussie amie pour avoir attaqué l’Ukraine. La sympathie de Simon Fourcade pour l’athlète russe condamné a commencé aux Championnats du monde juniors, où il a été témoin d’une interdiction d’entrée de concurrents russes après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Il a affirmé que les athlètes n’étaient pas responsables de l’invasion ordonnée par le gouvernement de leur pays. « Cela ne veut pas dire que je vais d’une manière ou d’une autre soutenir le gouvernement russe et ce qu’il fait maintenant. Je veux juste montrer que nous sommes très conscients qu’ils ne sont pas à blâmer et que nous pouvons les séparer », a-t-il déclaré.

Il n’aime pas non plus la pression exercée sur les concurrents russes pour qu’ils s’élèvent contre l’invasion de l’Ukraine, que la Russie qualifie d’opération militaire spéciale. « Ils ont beaucoup à perdre, y compris leur liberté », a-t-il déclaré.

Dans une vive réaction sur les réseaux sociaux, Pidručnyj a envoyé non seulement Simon, mais aussi son frère plus célèbre Martin Fourcade, « en enfer » dans l’armée. « Je souhaite que vos enfants ne ressentent jamais la douleur que subissent les enfants ukrainiens. Des enfants qui ont fui leur foyer, qui ont entendu les explosions, qui ont vu leur mère violée et dont les proches ont été assassinés », a-t-il écrit.

Selon lui, ni les biathlètes russes ni biélorusses ne se sont éloignés des actions de leurs gouvernements en Ukraine. « Depuis le début de la guerre, un seul athlète russe m’a écrit pour me dire qu’il avait honte de ce que fait son pays, mais craint pour lui et sa famille et ne parle donc pas publiquement. Pour moi, silence du Russe Les athlètes et la Biélorussie signifient qu’ils ont choisi de soutenir la guerre », a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’il regrettait d’avoir soutenu Martin Fourcade dans le passé.

Le septuple vainqueur de la Coupe du monde Martin Fourcade se défend. « Je comprends ta colère et ta tristesse, mais ça ne te donne pas le droit d’attaquer qui que ce soit parce que tu n’es pas d’accord avec ce que dit son frère. Et si tu n’as pas fait attention, je m’appelle Martin et je n’ai pas donné. On en a parlé ces derniers temps », a-t-il déclaré.