Pourquoi les chars russes volent-ils souvent des tours après des explosions ? C’est à cause de leur « avantage »

Les réseaux sociaux regorgent de photos d’équipements militaires détruits depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine. Sur le site Internet Oryxqui documente et vérifie les pertes des deux côtés, répétant souvent un type très spécifique de destruction de réservoir.

Char russe détruit près de Brovar à la périphérie de Kiev. La tour du réservoir s’est séparée de la coque du réservoir après l’explosion.

« C’est un phénomène relativement courant dans les chars de fabrication soviétique », a ajouté Jakub Janovsk, l’un des examinateurs de l’équipe internationale. « Un tiers à la moitié des chars russes détruits ont indiqué que leur tourelle avait sauté après l’explosion. » Selon lui, cela s’applique aux chars russes et ukrainiens.

Ce phénomène n’est pas nouveau pour les experts militaires. Il est parfois surnommé – selon les jouets américains traditionnels – l’effet diable dans la boîte (effet jack-in-the-box). Dans la plupart des cas, l’équipage du char n’avait aucune chance de survivre à l’explosion. La majeure partie de l’énergie provient de l’intérieur du réservoir.

Réservoir plus petit, cible plus petite

L’explication de base du phénomène est relativement simple. Les chars d’occasion de fabrication soviétique (en particulier les T-72 et T-80) n’avaient qu’un seul inconvénient. Les munitions sont stockées dans l’espace ouvert directement sous la tourelle. Par conséquent, si le char est touché d’une manière qui entraîne l’inflammation des munitions, une grande explosion se produira. Et sa puissance soulèvera la tour. Après tout, il est resté en place principalement avec son propre poids d’environ douze tonnes.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les chars russes sont construits de cette façon. L’Union soviétique n’a choisi que les plus petits chars de son époque. Le profil du T-72 russe est cependant bien inférieur à celui, par exemple, du M1 Abrams américain.

Chaque décision de conception peut avoir des avantages et des inconvénients. Les avantages d’une tour de réservoir plus petite sont évidents. La tourelle est la caractéristique dominante de chaque char et la majeure partie de l’intervention est dirigée vers elle. Il est tout à fait logique que les concepteurs soviétiques aient tenté de le réduire.

Le plus petit réservoir devrait être moins touché – et pourrait également être beaucoup plus léger avec le même niveau de protection. Par exemple, les T-80 et T-72 pèsent plus de 40 tonnes, l’US M1 plus de 60 tonnes. Et un avantage significatif est également que les réservoirs plus petits ont tendance à être moins chers dans l’ensemble. Ajoutons que la République tchèque fournit également des chars du même type (T-72) en provenance d’Ukraine à partir de son stock.

Explosifs sous le siège

Cependant, pour que le réservoir rétrécisse, il fallait sacrifier quelque chose. Dans le cas du char soviétique, il s’agissait d’un membre d’équipage. En particulier, il s’agit d’un chargeur – un membre d’équipage, qui s’occupe généralement de réapprovisionner le canon principal du char. Il a été remplacé par un char soviétique, à partir du type T-64chargeur.

Cependant, les distributeurs automatiques n’ont pas été aussi utiles que les humains. Par exemple, dans le char américain M1 Abrams déjà mentionné, les munitions sont situées dans une zone séparée, qui peut rester séparée de l’emplacement de l’équipage. Le chargeur peut l’ouvrir en cas de besoin.

Cependant, la machine ne le règle pas. Ainsi, les munitions sont restées de facto stockées dans la salle de l’équipage des chars soviétiques. Même avec les variantes modernes du char T-72, qui est utilisé par l’armée russe (par exemple, le T-72B3), cet inconvénient ne peut pas être éliminé, car la conception a dû changer trop fondamentalement. Séparer la zone des munitions de la zone de l’équipage est une tâche insurmontable pour ce char en raison de sa taille.

Tous les systèmes de remplissage automatique ne rencontrent pas cette erreur. Par exemple, les chars français Leclerc dispose d’un chargeur automatique de projectiles séparé du compartiment de l’équipage. En cas d’explosion de munitions, l’énergie s’échappe par les deux panneaux latéraux.

Seulement quelques uns

Les combats actuels en Ukraine montrent une fois de plus à quel point le problème est souvent simplement une explosion dans le char. Par exemple, nous avons une vidéo de Marioupol, où « seul » le canon de 30 millimètres du véhicule blindé BTR-4 assomme la version moderne du T-72B3M en frappant l’espace entre les ceintures au centre du char , où sont stockées les munitions. Le tireur est vu pointer son arme « sous la ceinture » du char puis exploser hors de propos (temps d’environ 0h35).

#Ukraine: Images folles de tireurs ukrainiens de BTR-4 APC lors d’une attaque contre des soldats russes à Marioupol. Apparemment, les chars russes BTR-82A et T-72B3M ont été détruits. pic.twitter.com/CRkZIDKWOr — Traqueur d’armes ukrainien (@UAWeapons) 20 mars 2022

Le feu, bien sûr, est effectué de côté, où l’armure est plus faible. Ce qui est à nouveau possible car le char russe semble avoir quitté l’équipage. Dans ce cas, il semble qu’il y ait eu une attaque réussie et que les deux véhicules qui ont été détruits dans l’incendie n’aient eu aucune chance d’utiliser leurs propres armes. Ce qui n’est bon que pour l’équipage ukrainien du BTR-4, car leur armure principale de canon et de véhicule est nettement plus faible contre le T-72.