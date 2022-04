Pourquoi la France et l’Angleterre se disputent la pêche

Ces derniers jours, le clash entre les gouvernements français et britannique sur les droits de pêche en Manche, qui dure depuis plusieurs mois, est devenu plus ouvert et hostile, au point qu’il pourrait être risqué. mettre en danger d’autres accords commerciaux et politiques importants. Et ce, même si la question de la pêche dans les détroits n’est économiquement importante pour aucun des deux pays, et concerne un nombre limité de navires de pêche : c’est avant tout un choc de symboles et de principes, qui met bien en évidence les difficultés des relations entre le Royaume-Uni et les UE. après le Brexit.

En quelques jours, les Français ont confisqué un bateau de pêche britannique, et bientôt les Britanniques ont convoqué l’ambassadeur de France pour une explication. Dimanche entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président français Emmanuel Macron, il y a eu ensuite une confrontation à distance au G20 de Rome, les deux dirigeants s’accusant mutuellement de violer et d’enfreindre l’accord passé au moment du Brexit.

Les deux pays se sont également donné un ultimatum: la France a déclaré que si la Grande-Bretagne ne renonçait pas aux droits de pêche d’ici le 2 novembre, elle mettrait en œuvre diverses mesures de restriction commerciale, tandis que la Grande-Bretagne a déclaré que si la situation n’était pas résolue. sous 48 heures intentera une action en justice par le biais du mécanisme de règlement des différends de l’Union européenne.

Le différend entre la France et la Grande-Bretagne provient du fait qu’avant le Brexit, les navires de pêche français opéraient historiquement dans les eaux britanniques (l’inverse était également vrai, mais dans une bien moindre mesure). C’est particulièrement vrai pour certaines zones, comme les eaux autour de l’île de Jersey, située à quelques kilomètres des côtes françaises mais officiellement dépendante de la Grande-Bretagne.

Après le Brexit, il est devenu nécessaire de trouver un accord sur le partage des territoires de pêche. Les droits de pêche ont été l’un des sujets les plus discutés tout au long des négociations, et il a finalement été décidé que le Royaume-Uni accorderait des licences de pêche dans ses eaux aux navires européens actifs dans la région qui pourraient prouver que leurs affaires étaient terminées. continuité les années précédentes. La preuve de cela est particulièrement difficile pour les petits navires de pêche français, qui manquent de la technologie pour suivre leurs activités et leurs routes.

Dans l’ensemble, il a écrit que Temps financier, le Royaume-Uni a autorisé 1 700 navires de pêche européens, mais en a refusé environ 200, principalement français. Selon le gouvernement français, cela signifie que le gouvernement britannique a exclu 40% des navires de pêche français qui postulent, et c’est une violation inacceptable (cependant, le gouvernement britannique nie ces données).

D’un point de vue économique, cette question n’est guère pertinente, puisqu’elle concerne plusieurs dizaines (ou au moins plusieurs centaines) de petits bateaux de pêche. Cependant, les droits de pêche ont pris une énorme valeur symbolique et sont devenus un enjeu important pour les électeurs des deux pays, les gouvernements refusant jusqu’à présent de trouver un accord. Pour Boris Johnson, la question des droits de pêche signifie un soutien fort de tabloïds plus conservateurs en temps de crise, tandis que Macron ne veut pas être faible six mois après le début des élections, dans lesquelles plusieurs districts du nord sont en jeu.

Les tensions entre la France et le Royaume-Uni durent depuis des mois et se sont renforcées la semaine dernière, après que les autorités françaises ont saisi un bateau de pêche britannique qui l’a forcé à accoster dans le port du Havre. La France a également menacé de durcir les représailles, telles que l’augmentation des contrôles de santé sur les camions traversant le tunnel sous la Manche et diverses restrictions sur les navires de pêche britanniques.

« La balle est sur le terrain britannique », a déclaré le président français Emmanuel Macron au G20. « Nous leur avons fait une proposition. Mais si la Grande-Bretagne continue de parler et d’agir comme si elle ne voulait pas conclure un accord, même s’il est déjà signé, et si elle ne commence pas à abandonner, alors les choses empireront. Nous ne pouvons que défendre nos pêcheurs ». Johnson a répondu avec des mots similaires: « C’est aux Français de décider s’ils veulent abandonner les menaces qui les affligent. »

Une lettre que Jean Castex, Premier ministre français, a envoyée la semaine dernière à la Commission européenne demandant une action sur la question contribue également à une aggravation du climat. Dans la lettre, Castex écrit entre autres : « Il est impératif de démontrer clairement à l’opinion publique européenne que le respect des accords signés n’est pas négociable et qu’il y a plus à perdre à quitter l’Union qu’à y rester ». Selon Boris Johnson, la lettre montrerait que la France veut « punir » la Grande-Bretagne pour avoir quitté l’Union, bien que ce ne soit pas ce qu’a écrit Castex.