Pour une expérience en Allemagne. Kocurová a fait de grands progrès en saut

Kateřina Kocurová, une représentante tchèque couronnée de succès en saut d’obstacles, a décidé de se rendre en Allemagne pour une expérience ce printemps. Grâce à d’excellents résultats dans les compétitions internationales et les championnats nationaux, il a remporté il y a quelques jours le prix de la personnalité de l’année CJF 2022.

La carrière sportive de Kateřina Kocurová, qui était l’une des personnalités de voltige de l’année 2022 décernée lors de la soirée de gala de la Fédération équestre tchèque, a été fortement impactée par le nouvel engagement de cette année en Allemagne.

« Je voulais aller en Allemagne depuis un certain temps, mais je ne m’entraîne que quelques fois par mois. Je suis arrivé à mon lieu de travail actuel grâce au fait que Lukáš Klouda m’a envoyé une annonce pour une écurie sportive allemande, où ils recherchent des travailleuses. Alors j’ai pensé pourquoi ne pas essayer. J’y suis allé une semaine en janvier et j’ai adoré », explique Kocurová sur les podcasts d’EquiRadio.

« Ils m’ont immédiatement proposé un cheval d’obstacles avec lequel je pourrais monter toute la saison. C’était parfait pour moi. Je n’espérais même pas quelque chose comme ça au départ », révèle-t-il. En fin de compte, le séjour d’une semaine était censé constituer une saison complète, et dans la finale, elle a prolongé son engagement indéfiniment.

«Je travaille tous les jours à partir de dix heures environ. Je ne suis pas homme d’écurie, mais cavalier et infirmier. le même tous les jours. Après en plus j’aide toujours à préparer les chevaux pour les autres cavaliers, donc je suis parfois à l’écurie tard le soir. Ce qui est bien c’est qu’il y a un appartement juste dans la grange et je peux y habiter , donc je n’ai pas à faire des allers-retours. Cela a toujours été mon rêve de vivre dans des écuries », avoue Kateřina.



« Habituellement, je monte deux à trois chevaux par jour. Vient ensuite l’entraînement en tension. J’aime conduire, j’ai toujours aimé conduire. C’est ce que j’ai toujours voulu. J’aime aussi travailler avec de jeunes chevaux, ce que je fais aussi dans cette écurie. , » il continue.

Comme il s’agit d’une écurie familiale, l’allemand y est largement parlé. Cela a d’abord été un problème pour Kateřina, car elle ne parlait pas la langue aussi bien que l’anglais. Au final, la combinaison des deux langues l’a emporté. « Nous avons un homme d’écurie anglophone ici, et en fait tout le monde ici peut comprendre l’anglais. Je leur parle anglais et ils me parlent allemand, donc c’est assez intéressant », a-t-il déclaré avec un sourire.

La maison compte une vingtaine de chevaux dans le domaine. L’équipe est composée de ma perchiste Claudia Döller-Ossenberg-Engels et de sa fille Jolina, qui saute également à la perche à un haut niveau et est probablement la cinquième meilleure d’Allemagne. C’est aussi un coach de qualité pour moi. En plus, il y a le mari de la perchiste citée plus haut, qui y a sauté et amené ses deux chevaux. Enfin, leur fils, qui fait aussi du parkour. Donc, nous sommes en fait à moitié sauts et à moitié sauts en cage », a expliqué Kocurová. Cependant, il n’est pas le seul dans l’équipe d’Europe de l’Est. « L’une des deux cages est la Pologne, donc nous sommes assez proches culturellement. Cependant, nous ne parlons que l’anglais, car je ne comprends pas le polonais.

Le sauteur tchèque est très satisfait de son nouveau lieu de travail, car il a suffisamment de place pour l’épanouissement sportif dans son travail. « Je savais d’avance que j’aurais un cheval que je pourrais emmener n’importe où, et que je gagnerais de mon entraînement professionnel et de tout ce qui l’entoure. J’ai eu ma première course nominée à Ermel, aux Pays-Bas. Une autre course en Belgique déjà bien meilleure et J’ai trouvé que ça marcherait. Cela a été suivi d’un entraînement intensif à Aix-la-Chapelle, puis des championnats du monde à Herning. Je ne me suis jamais entraîné aussi dur de ma carrière », a-t-il déclaré. dans une interview à EquiRadio Kateřina Kocurova.



À la fin de la saison, il a atteint un autre objectif fixé pour l’année. Avec le Flying Dutchman sous la direction de Claudia Döller-Ossenberg-Engels, elle a remporté une médaille d’argent aux championnats de République tchèque à Frenštát pod Radhoštěm, où elle a commencé sa carrière de saut d’obstacles il y a quinze ans. Cependant, il n’y mettrait certainement pas fin, et au lieu de cela, il voulait continuer à travailler assidûment sur lui-même afin de pouvoir transmettre plus tard l’expérience qu’il avait acquise.



Photo : fournie par Kateřina Kocurová