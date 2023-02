L’invasion a commencé minute par minute. Il est maintenant clair que les Russes tuent des civils

Magazine Équipe en avril, sur la base des souvenirs de Zelensky et de ses collègues, il a reconstitué comment les dirigeants ukrainiens avaient vécu le premier jour de l’invasion.

Vers la fin, des coups de feu ont éclaté autour de la zone gouvernementale. Les gardes à l’intérieur de l’enceinte ont éteint les lumières et apporté des gilets pare-balles et des fusils d’assaut à Zelensky et à une douzaine de ses collègues. En même temps, peu d’entre eux savent manier les armes.