Plus de 216 000 enfants ont été victimes d’abus sexuels dans l’Église catholique en France, rapporte | Monde

Des rapports montrent que des prêtres ont abusé sexuellement de plus de 200 000 enfants en France

Présentant le rapport final de la commission, Sauvé a dit qu’il y avait un phénomène « systémique » à l’institution et a proposé de reconnaître la « responsabilité de l’Église ».

La commission d’enquête sur les abus a duré deux ans et demi. Il a également révélé que l’agence possédait entre 2 900 et 3 200 pédophiles depuis 1950.

La commission a déclaré que le chiffre était une « estimation minimale » et était basé sur l’analyse des archives de l’église, de la justice, de la police, de la justice et de la presse, et sur des témoignages.